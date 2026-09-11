Aficionado muestra las deplorables condiciones de las gradas para el nuevo GP de España en Madrid (VIDEO)

Cada Gran Premio de la Fórmula 1 tiene sus elementos que lo hacen especial, pero todo concuerdan en que es un evento de talla internacional con poco margen de error para los organizadores, pero parece que en esta ocasión en la nueva parada en Madrid los aficionados no se sienten conformes con las instalaciones.

En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes de las zonas donde se concentrará la afición de la Fórmula 1 todo el fin de semana en Madring, aunque las instalaciones lucen como si no hubieran terminado a tiempo y los fans tienen que sentarse sobre la tierra para disfrutar del evento.

Así más de cerca pic.twitter.com/NbRZv70SPi — Pisa (@Pisamare) September 11, 2026

El circuito de Madring debuta como GP en F1 este domingo

Desde que se confirmó que este año se llevaría a cabo el Gran Premio de España, la construcción del circuito en Valdebebas comenzó a realizarse, pero parece que les falto tiempo para terminar los últimos detalles del recinto que recibe una de las 24 carreras de la campaña.

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Este fin de semana será histórico para la F1, ya que el famoso Madring realiza su debut en la máxima categoría del automovilismo, pero antes de que se llevarán a cabo las primeras pruebas los pilotos no se sentían confiados de salir a correr en este trazado, el cual tiene la famosa curva La Monumental.

Además, en redes sociales algunos aficionados mexicanos mostraron su descontento con estas imágenes, ya que comentaron que cuando eso ocurre en el GP de México los directivos de la F1 son más estrictos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

DCO