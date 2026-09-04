Checo Pérez lanza atrevido mensaje a Fernando Alonso y Lance Stroll previo al Gran Premio de Italia de F1

Checo Pérez lanzó un mensaje a los pilotos de Aston Martin antes del Gran Premio de Italia.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez aseguró que tanto él como el finlandés Valtteri Bottas, su coequipero en Cadillac, tienen posibilidades de competirle a Fernando Alonso y Lance Stroll, los volantes de Aston Martin, en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 (F1).

“Empezamos con fuerza, algo que fue positivo. Aún tenemos terreno que ganar, sobre todo con miras a la carrera, pero creo que tenemos buenas posibilidades de pelar con los Aston Martin”, aseveró el tapatío después de las primeras dos prácticas en el Autódromo Nacional de Monza.

⚠️ TENEMOS BUENAS POSIBILIDADES DE COMPETIR CONTRA LOS ASTON MARTIN: @SChecoPerez.



“Empezamos con fuerza, lo cual fue positivo. Todavía tenemos terreno que recuperar, sobre todo de cara a la carrera, pero creo que tenemos buenas posibilidades de competir con los Aston Martin. La… pic.twitter.com/9a8Dc6X9Ra — PrimeF1 (@PrimeF1__) September 4, 2026

Checo Pérez acabó vigésimo en la segunda práctica del Gran Premio de Italia, un sitio atrás precisamente de Fernando Alonso y dos adelante de Lance Stroll, quien fue último y a quien también rebasó Valtteri Bottas.

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Checo Pérez es optimista de cara al Gran Premio de Italia

Checo Pérez, quien no estuvo en la Práctica 1 del Gran Premio de Italia de F1 al cederle su asiento al estadounidense Colton Herta, por decisión de Cadillac, ve con optimismo la carrera del domingo, aunque está consciente de que todo dependerá del desempeño en la clasificación.

“La clave está en hacer la mejor sesión de calificación posible mañana y situarnos en la mejor posición de salida con miras a la carrera del domingo”, subrayó Pérez Mendoza.

Checo Pérez confía en que el Gran Premio de Italia es una buena oportunidad para que Cadillac obtenga sus primeros puntos en la F1 2026, en la que Aston Martin solamente registra tres unidades, las cuales fueron logradas por Fernando Alonso en el Gran Premio de Países Bajos, la cita previa a la de este fin de semana.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Italia?

Checo Pérez ha competido en 14 ediciones del Gran Premio de Italia, en el que ha terminado en zona de puntos en 12 de esas ocasiones.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, suma dos podios en suelo italiano, ambos tras acabar segundo en 2012 y 2023 con Sauber y Red Bull, respectivamente.

Checo Pérez intentará mantener la inercia que históricamente tiene cada vez que compite en el Gran Premio de Italia para ayudar a que Cadillac coseche sus primeros puntos en la F1 2026.

EVG