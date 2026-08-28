Checo Pérez y el exclusivo regalo para Valtteri Bottas que cualquier piloto de la F1 quisiera recibir (VIDEO)

Checo Pérez no dejó pasar el cumpleaños de Valtteri Bottas y el mexicano no dudo en darle un exclusivo regalo que solo el piloto finlandés va a tener. El community manager de Cadillac captó el momento en el que Sergio Pérez le dio su obsequió a su compañero y ambos disfrutaron del momento.

El Ministro de Defensa llegó con una bolsa de regalo a las oficinas de Cadillac y le dio un tremendo presente a su compañero, que era una playera con el nombre del finlandés y varias imágenes de él sobre la prenda. Valtteri Bottas lució sorprendido por el obsequio del mexicano y al final ambos portaron esa camiseta para tomarse unas fotos.

Cadillac sigue buscando su primer punto en su temporada debut en la F1

Cadillac está disputando su temporada debut en la Fórmula 1, pero los dos pilotos que corren arriba del monoplaza de la escudería estadounidense no han tenido los resultados esperados en la campaña y siguen en busca de sumar el primer punto en la historia del equipo.

Hace un par de carreras, Checo Pérez había quedado entre los 10 primeros de la parrilla y había conseguido el primer punto para Cadillac en la Fórmula 1, lamentablemente el mexicano recibió una penalización y terminó fuera de los puestos que otorgan puntos en cada carrera.

Desde que arrancó la campaña de la máxima categoría del automovilismo, tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas han demostrado que se sienten cómodos con la escudería estadounidense y han ayudado a su equipo a mejorar el monoplaza en cada carrera.

Teammate goals right here.



Birthday gift of the year unlocked: @SChecoPerez to @ValtteriBottas 🫶 pic.twitter.com/ng79mOyrLT — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 28, 2026

Checo Pérez ya se prepara para la siguiente carrera de la Fórmula 1

La temporada de la Fórmula 1 arrancó su segunda etapa del año después de terminar el parón de verano para seguir con la actividad y la siguiente parada de la Fórmula 1 será en Monza, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Italia el próximo 6 de septiembre.

El Autodromo Nacional de Monza será el encargado de albergar la carrera en la que Lando Norris buscará su tercera victoria al hilo en la campaña de la Fórmula 1, pero los dos volantes de Cadillac seguirán peleando por sumar sus primeros puntos en la historia de la escudería en la máxima categoría del automovilismo.

A finales de octubre, Checo Pérez estará presente en la Ciudad de México para correr el Gran Premio de México, la cual será la carrera número 300 en la historia del volante jalisciense en la Fórmula 1.

DCO