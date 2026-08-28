El duro comentario de Checo Pérez contra las Chivas que revela su incondicional amor por el América (VIDEO)

Checo Pérez siempre ha demostrado su amor por el América y cuando ha podido asiste a partidos del equipo de sus amores y a las finales que han disputado en los últimos años. En una conferencia en la que estuvo presente el piloto mexicano reveló por qué apoya a las Águilas y mandó un mensaje al acérrimo rival.

“Soy de Guadalajara, entonces no tenemos muy buenos equipos acá, me tuve que ir por el Atlas aquí en Guadalajara. Tuve que buscar al mejor de México y bueno encontré al América”, comentó Checo Pérez en una entrevista.

“Soy de Guadalajara, entonces no tenemos muy buenos equipos acá” Bien llevadito Checo



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Checo Pérez sigue buscando su primer punto en su regreso a la Fórmula 1

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 para disputar una temporada más en el máximo circuito, aunque aún tiene por cumplir una meta en la campaña, que es sumar sus primeros puntos en el Gran Circo con Cadillac, que ha sido un reto para el mexicano.

Hace algunas semanas, el jalisciense había terminado entre los primeros 10 lugares de la parrilla en un Gran Premio, pero fue castigado tras la carrera y fue relegado fuera del top 10, lo que evitó que Checo Pérez quitará el cero para Cadillac en la tabla general del Campeonato de Constructores.

La siguiente carrera del mexicano en la Fórmula 1 será el domingo 6 de diciembre cuando salte al asfalto para disputar el Gran Premio de Italia en el Autódromo Nacional de Monza, donde Ferrari buscará la victoria en casa con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

DCO