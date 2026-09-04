La imagen de Álvaro Fidalgo que le da la vuelta al mundo en una épica lucha contra Kylian Mbappé

El Real Betis sacó una victoria importante en la Jornada 4 de LaLiga de España al vencer en casa 1-0 al Real Madrid y uno de los momentos que le está dando la vuelta al mundo es una acción defensiva de Álvaro Fidalgo en los últimos minutos del partido ante Kylian Mbappé.

Con pocos minutos en el reloj, el astro francés llevaba el balón pegado a la banda buscando una jugada de peligro para empatar el partido, pero antes de que pudiera hacer algo llegó el mediocampista mexicano y le robó el esférico, siendo una destacada acción defensiva que ayudó a que los Béticos sumaran su cuarta conquista de la campaña.

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Álvaro Fidalgo tuvo sus primeros minutos de la temporada con el Betis, luego de muchos rumores que lo ponían en duda para tener participación con el conjunto verdiblanco y de perderse los primeros tres cotejos de la campaña, en donde el equipo tuvo un récord de tres victorias y un empate. Incluso se hablaba de una posible salida, pero al parecer el azteca sí será tomado en cuenta por Manuel Pellegrini.

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Kylian Mbappé falló un penalti en LaLiga y el Betis le dio al Real Madrid su primera derrota de la campaña y primera desde el regreso del entrenador José Mourinho.

El Betis sorprendió al Madrid cuando el recién llegado delantero irlandés Troy Parrott empujó un balón que Thibaut Courtois había tapado adecuadamente tras un cabezazo de un compañero de Betis.

“Tienen que colgar esta foto en el museo de louvre …” pic.twitter.com/6V9lxFeFMi — Isabel (@isxbel_leon) September 4, 2026

“No sé por qué hemos perdido, no consigo justificarlo porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien en todos los aspectos y tampoco tengo nada que reprochar a ningún jugador con su actitud”, sintetizó Mourinho. ”Merecimos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos. El Betis jugó para empatar y le salió el (premio) gordo”.

La mejor ocasión de Madrid para responder no llegó sino hasta que Vinícius Júnior provocó un penalti cuando Natan lo derribó dentro del área en el tiempo añadido. Pero el portero del Betis, Álvaro Vallés, se lanzó para bloquear el disparo de Mbappé desde los once metros, coronando su gran actuación de la noche.

Las repeticiones televisivas parecieron mostrar que un jugador del Bético había invadido el área antes de que Mbappé hiciera contacto con el balón. “No la he visto en detalle, no te puedo comentar”, dijo Mourinho a la pregunta de si el penal debió repetirse.

Los merengues habían ganado sus tres primeros partidos en LaLiga. Pero, tras ser incapaces de sumar, siguieron igualados en nueve puntos con el Barcelona y fueron alcanzados por el propio Betis en la cima.

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