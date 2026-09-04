¡SE QUEDA! Álvaro Fidalgo termina con los rumores y hace su debut con el Real Betis (VIDEO)

Álvaro Fidalgo termina con las especulaciones de una posible salida del Real Betis y el mexicano suma sus primeros minutos en la temporada con el conjunto verdiblanco al entrar de cambio en el partido ante su exequipo, el Real Madrid.

El Maguito fue el sustituto de Isco Alarcón en la parte complementaria para realizar su debut en la temporada de LaLiga de España, a pesar de que el mexicano sonó también para regresar a México con el América.

YA METIERON A JUGAR A FIDALGO 🤤🤤 pic.twitter.com/ssjivL0HFE — *࿔ೃ˙⋆karla*࿔ೃ˙⋆ (@Careless_Ka_Ka) September 4, 2026

Álvaro Fidalgo preocupó con salir del Real Betis

El nombre de Álvaro Fidalgo sonó durante el mercado de fichajes por una posible salida del conjunto sevillano al no aparecer en el campo de juego con el equipo de Manuel Pellegrini en los primeros tres compromisos de la campaña en España.

El exjugador del América tuvo algunos rumores sobre su llegada a otro club de España o un posible regreso a México con las Águilas, pero tras salir de un entrenamiento el mexicano dejó en claro que él seguiría con los verdiblancos.

Con su participación en el partido ante el Real Madrid confirma que se quedará con el Betis para esta temporada y tendrá la oportunidad de debutar en la UEFA Champions League con el conjunto sevillano.

DCO