¡EXPLOTÓ! Luciano Darderi rompe su raqueta en un momento de frustración en el US Open y se hace viral (VIDEO)

El tenista italo-argentino Luciano Darderi rompió su raqueta en pleno partido del US Open. El hecho ocurrió luego de que sufrió un quiebre en el segundo set de su partido de segundo ronda contra el checo Dalibor Svrcina, a quien derrotó 6-3, 6-7, 6-4 y 6-4.

El jugador de 24 años no contuvo su enojo y frustración tras este hecho y se desquitó con su raqueta, a la que azotó varias veces contra el suelo. Momentos después, cuando ya estaba rota, la aventó.

Po to właśnie płaci się za miejsca w pierwszym rzędzie 😆#USOpen pic.twitter.com/YMSujJHhlw — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) September 3, 2026

Posteriormente, Luciano Darderi se dirigió hacia su raqueta y se la dio a uno de los aficionados que se encontraban cerca.

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Aficionado disfruta el berrinche de Luciano Darderi

Otro aficionado que se encontraba muy cerca disfrutó el berrinche que hizo Luciano Darderi en su partido de segunda ronda del US Open.

En el video se observa a un fan con lentes y gorra que no deja de reírse mientras el italo-argentino azota despiadadamente su raqueta contra el suelo.

La frustración de Luciano Darderi le sacó más de una risa a este aficionado, quien vio y tomó el hecho con humor.

Afortunadamente para el italo-argentino el quiebre que sufrió ante Dalibor Svrcina quedó para la anécdota, pues después de cuatro sets salió con los brazos en alto y consiguió su boleto a la tercera ronda del US Open, el último Grand Slam del año.

El australiano Dane Sweeny será el rival de Luciano Darderi en busca del pase a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

¿Quién es Luciano Darderi?

Luciano Darderi es un tenista italiano nacido en Argentina. Tiene 24 años de edad y es profesional desde 2021.

Actualmente ocupa el puesto 22 en el ranking de la ATP, en el que su mejor lugar ha sido el decimosexto el 18 de mayo de este año.

Hasta el momento, el mejor desempeño de Luciano Darderi en un Gran Slam fue en el Abierto de Australia 2026, en el que alcanzó por primera vez la ronda de octavos de final en un Major.

EVG