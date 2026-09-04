Claudia Sheinbaum confirma aumento de becas para medallistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El clavadista Osmar Olvera fue uno de los medallistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Por medio de un comunicado, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dio a conocer que la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el aumento de becas para los medallistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

“Tras los resultados en la capital de República Dominicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el aumento de becas a las y los deportistas en reconocimiento a su destacada participación con las 407 medallas, que serán premiadas en su totalidad”, se lee en el comunicado del organismo.

Claudia Sheinbaum había anunciado en las últimas semanas que habría un aumento en las becas para los deportistas mexicanos que se subieron al podio en la justa realizada en Santo Domingo, República Dominicana.

México logró récord en los Juegos Centroamericanos

La delegación mexicana cosechó 407 medallas en Santo Domingo 2026, un récord en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La mejor participación de México en el certamen regional había sido en la edición de San Salvador 2023, en la que obtuvo un total de 353 metales.

De las 407 medallas conquistadas por la delegación nacional en Santo Domingo 2026, 167 fueron de oro, lo que también significó una marca, pues se superaron las 145 doradas que se habían logrado hace tres años en la capital de El Salvador.

“Las y los atletas nacionales han contado con el respaldo del Estado Mexicano con becas, alimentación, estancias, campamentos, atención médica y competencias internacionales, así como una planeación metodológica y científica en cada etapa de su preparación”, se resalta también en el comunicado de la Conade.

¿En qué disciplinas ganó más medallas México?

Natación (39), tiro deportivo (28) y atletismo (28) fueron las disciplinas en las que México ganó más preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

La nadadora Celia Pulido fue la deportista que más medallas ganó, con un total de 11, de las cuales ocho fueron de oro, una de plata y dos de bronce.

Diego Villalobos e Itzamary González fueron los siguientes mexicanos con más metales en Santo Domingo 2026 con siete y seis preseas, respectivamente, en natación artística.

El histórico papel de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año derivó en que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum decidiera aumentar las becas.

EVG