Muere futbolista de 16 años de los Piratas de Veracruz; esto se sabe AL MOMENTO

El futbol mexicano está de luto después de que comenzó a viralizarse la noticia sobre la muerte de un jugador de 16 años durante un entrenamiento de los Piratas de Veracruz.

Con información de Ignacio Suárez, periodista mexicano, el adolescente se llevó las manos al pecho y se desvaneció en el campo de juego por lo que los médicos entraron de inmediato para ver su estado de salud y lo trasladaron directamente a la Cruz Roja de Veracruz, lamentablemente perdió la vida en la mañana de este viernes.

🚨 TRAGEDIA EN #VERACRUZ

Muere el jugador Yael "N" de 16 años en entrenamiento de @Piratasfutbolfc por posible golpe de calor.

Gravisima negligencia,

lo trasladaron a la Cruz Roja, ni siquiera a un hospital.

Urgente aquí la intervencion de la @FMF

Informacion en curso pic.twitter.com/tM11bJn06s — ignacio suarez (@fantasmasuarez) September 4, 2026

El futbolista mexicano fue trasladado a la Cruz Roja que se encuentra en la Avenida Salvador Díaz Mirón, la fuente antes mencionada comenta que la muerte pudo darse por un golpe de calor durante el entrenamiento y pide la intervención de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

De momento, no se ha confirmado la causa real por la que el jugador joven perdió la vida, así que las autoridades pertinentes deberán de dar a conocer lo ocurrido con el canterano de los Piratas de Veracruz.

Las autoridades acudieron al centro de entrenamiento del conjunto veracruzano para revisar lo que había ocurrido con el jugador mexicano; sin embargo, esto es una triste noticia para la Liga de Expansión que sufre la pérdida de un futbolista mientras sigue en busca del regreso del ascenso.

DCO