Ángel correa habla mal de México tras salir de la liga MX con una inesperada confesión (VIDEO)

Ángel Correa le puso fin a su historia con Tigres para volver a su país natal y vestir los colores de River Plate; sin embargo, después de poco más de un mes con los Millonarios, el delantero argentino realizó una dura confesión por la que se ganó el odio de la afición de los universitarios, afirmando que en las últimas semanas la estaba pasando mal en México.

“En lo personal a mí me ayudo muchísimo (regresar a Argentina) yo la estaba pasando mal en México y él (Eduardo Coudet) como persona estuvo ahí para que yo no me decaiga porque estaba muy mal. Gracias él es que ahora estoy acá defendiendo esta camiseta”, comentó Ángel Correa tras enfrentar a Banfield.

Pero de que carajos habla Ángel Correa?



Porque nadie sacó la información que la estaba pasando muy mal?



Mal de que? Se le pagaba a tiempo sus $5MDD anuales, vivía en el municipio mas rico y seguro de Latam, la gente lo apoyaba, estaba llegando a finales, anotando y asistiendo.… pic.twitter.com/sX9ftpUFKW — El Láser de Nahuel (@laserdnahuel) August 30, 2026

Ángel Correa dejó a Tigres después de disputar dos finales en México

Ángel Correa volvió a Argentina para vestir los colores de River Plate en la temporada 2026/2027. El delantero campeón del mundo debutó profesionalmente con San Lorenzo, pero no pudo rechazar la llamada del conjunto Millonario, uno de los grandes del país sudamericano.

El ariete de 31 años llegó a la Liga MX y realizó un gran trabajo con los universitarios, ayudando al conjunto regiomontano a llegar a dos finales en menos de un año, una en el Apertura 2025 y la otra de Concacaf Champions Cup, lamentablemente ambas las perdió y se fue de México con las manos vacías.

Desde que Ángel Correa llegó a Argentina, el delantero lleva tres goles con el equipo de Leonardo Ponzio, aunque hace unos días el equipo Millonario cayó derrotado ante Santa Fe y quedaron eliminados de la Conmebol Sudamericana en la tanda de penaltis.

DCO