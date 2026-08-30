Pato O’Ward conquista Milwaukee y consigue doble victoria el mismo día en la IndyCar

Pato O’Ward tuvo un fin de semana redondo en Milwaukee y el mexicano conquistó las dos carreras en el Milwaukee Mile para sumar su decimosegunda victoria en su historia dentro de la IndyCar.

El piloto regiomontano inició la carrera en los primeros puestos de la parrilla y supo mantenerse entre el top 5 de los corredores para en los últimos metros atacar al líder y quedarse con los dos trofeos que se otorgaron el mismo día.

This is unreal. pic.twitter.com/1s5HeLH7Im — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) August 30, 2026

La carrera 1 en Milwaukee, que fue la segunda que conquistó el mexicano, se canceló un día antes por temas climatológicos, por lo que tuvo que reanudarse este domingo para conocer al ganador y fue Pato O’Ward quien se subió a lo más alto del podio en menos de 24 horas.

Con esta victoria, el mexicano llega a 12 victorias en la IndyCar y convirtiéndose en el piloto azteca con más conquistas en la máxima categoría de monoplazas en Estados Unidos.

Pato O’Ward terminó la carrera delante de David Malukas por diferencia de 1.7 segundos después de las 250 vueltas en el Milwaukee Mile. Su compañero de equipo, Christian Lundgaard, quien lo acompañó en el podio en su primera victoria, terminó la segunda competencia en el sexto puesto.

THE FOUR-PEAT IS COMPLETE ✅



Alex Palou has clinched his fourth consecutive NTT INDYCAR SERIES championship! pic.twitter.com/rwj7Vck4RR — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 30, 2026

Otro de los pilotos que celebró este fin de semana fue Álex Palou. El español, a pesar de no terminar dentro del podio en las dos carreras del fin de semana, se coronó campeón de la IndyCar Series por cuarta ocasión consecutiva a falta de una fecha en la temporada.

La última parada de la campaña de la IndyCar se llevará a cabo en Laguna Seca el próximo 6 de septiembre del 2026 y con el ritmo que está terminando la temporada Pato O’Ward no sería descabellado ver una victoria más del mexicano antes de que termine el año en su categoría.

DCO