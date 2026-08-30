¡ORGULLO MEXICANO! La Hormiga González debuta con el Olympiacos y cumple su sueño de jugar en Europa (VIDEO)

Llegó el momento de ver a la Hormiga González en Grecia. El delantero mexicano entró de cambio en el segundo tiempo en el partido entre el Asteras y el Olympiacos, cumpliendo uno de sus sueños como futbolista profesional que era jugar en Europa y el canterano de las Chivas lo está haciendo.

Armando González ingresó al minuto 69 de juego en lugar de su compañero Joel Roca. El mexicano en sus primeros momentos dentro del campo de juego con su nuevo equipo ha generado algunas ocasiones de peligro para el conjunto visitante y tuvo un disparo en la frontal del área; sin embargo, el ariete jalisciense se resbaló al momento del remate.

🚨 YA DEBUTÓ LA HORMIGAAAAAA 🐜🇬🇷



Armando González ve sus primeros minutos como jugador profesional en el fútbol de Europa



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El canterano de las Chivas llegó esta semana a Grecia para reportar con su nuevo club y en el primer compromiso en él que estaba presente logró entrar de cambio para sumar sus primeros minutos con la camiseta del Olympiacos. Armando González le reclamó a uno de sus compañeros por no cederle el balón cuando estaba solo dentro del área para empujar la esférica.

El delantero mexicano disputó más de 20 minutos en su primer compromiso con el conjunto de Grecia y, a falta de que Erik Lira concrete su llegada al Mónaco, se convirtió en el último mexicano hasta el momento en debutar en el viejo continente. En los últimos minutos del compromiso ante el Asteras, el mexicano mandó un disparo al travesaño, quedándose cerca de estrenarse como goleador en el viejo continente.

La Hormiga González dejó buenas sensaciones en el terreno de juego para seguir sumando minutos como suplente en los siguientes compromisos. El delantero mexicano jugará con el Olympiacos la Europa League en busca de sumar minutos en un torneo internacional.

DCO