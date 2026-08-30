Tenis

Renata Zarazúa cae en la primera ronda del US Open; Polina Iatcenko deja fuera a la mexicana

Renata Zarazúa tuvo en sus manos el pase a la siguiente ronda del US Open, pero no pudo concretar su victoria en la primera ronda del US Open

Renata Zarazúa participa en su decimoprimer US Open en su carrera.
Renata Zarazúa participa en su decimoprimer US Open en su carrera. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

Renata Zarazúa arrancó su participación en el US Open enfrentando a Polina Iatcenko en la primera ronda, tenista que logró su pase al cuadro principal del Abierto de Estados Unidos por medio de la qualy. La mexicana cayó en el marcador después de tres sets por parciales de 6-4, 4-6 y (7)6-7.

La raqueta de 28 años participó en su décimo segundo torneo de Grand Slam consecutivo, pero con poca fortuna quedó fuera después de disputar su primer compromiso. La mexicana se llevó el primer set, pero las siguientes dos mangas fueron para la tenista checa que sigue viviendo el sueño en el US Open.

Renata Zarazúa dejó ir la victoria en el último set. El marcador se encontraba 5-4 a favor de la mexicana y tenía el servicio a su favor, lamentablemente Iatcenko rompió el servicio de Zarazúa y empató el marcador a cinco juegos por bando.

TE RECOMENDAMOS:
Pato O'Ward celebra su victoria en Milwaukee.
Automovilismo

Pato O’Ward gana en Milwaukee Mile y consigue su segunda victoria en la temporada de IndyCar

La tenista checa y la mexicana definieron a la ganadora en el super tie-break, el cual ganó Polina Iatcenko con una diferencia de tres puntos sobre Renata Zarazúa para colocarse en el partido de segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

El partido tuvo una duración de 3 horas y 26 minutos. Renata Zarazúa comenzó de buena forma la segunda y tercera manga al realizar un break temprano en el episodio, pero conforme pasaban los juegos, la mexicana cometía errores que le dieron oportunidad a su rival para derrotar a la oriunda de la Ciudad de México.

Polina Iatcenko se medirá en la siguiente ronda del US Open ante la número uno del mundo Aryna Sabalenka, un partido complicado para la tenista checa, ya que se mide ante la mejor raqueta del orbe en busca de seguir con vida en el cuarto Grand Slam del año.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Gabriel Jesús
En la mira

¿Dónde juega Gabriel Jesús? Edad, posición, cuánto cuesta, pareja, hijos...


Google Reviews