¡OTRO MÁS! América llega a un acuerdo con un equipo de Europa para exportar a una de sus estrellas

Patricio Salas es uno de los jugadores que menos minutos ha tenido con el América desde que Guillermo Almada llegó al banquillo de las Águilas, pero sorpresivamente el canterano azulcrema realizará sus maletas para viajar a Europa, donde el club espera que pueda experiencia y después vuelva a México a demostrar lo aprendido.

Con información de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el América llegó a un acuerdo con el Famalicao de Portugal para que Patricio Salas juegue un año a calidad de préstamo en el futbol de Portugal. El acuerdo tiene opción de compra después de que el mexicano termine su etapa con el club.

🚨[EXCLUSIVO] América cede a Patricio Salas al Famalicao de Portugal.

*️⃣La Águilas lo ceden a préstamo por un año y con opción de compra para que pueda sumar minutos y experiencia en Europa. ⬇️https://t.co/0dUThShjcA pic.twitter.com/3YPLXVBsLG — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 30, 2026

El Pato Salas dejará Coapa para iniciar su etapa en el futbol de Europa

La noticia del movimiento del Pato Salas al futbol de Portugal es un bombazo para el balompié mexicano, ya que otro delantero azteca se va al viejo continente para seguir su carrera en las mejores ligas del mundo.

Con la llegada del canterano del América, la liga local de Portugal tendrá a dos mexicanos esta temporada, Santi Giménez con el Porto y Patricio Salas con el Famalicao, equipo que lleva cuatro partidos disputados en la temporada y solo tiene dos puntos.

La falta de minutos del mexicano con Guillermo Almada se puede deber a este movimiento, para no exigir al canterano y su mudanza a Europa se truncara por alguna lesión con el conjunto de Coapa. El Pato Salas se convierte en el segundo mexicano en irse al viejo continente en este mercado de fichajes después de que la Hormiga González firmara con el Olympiacos.

Pato Salas anotó el tanto de la victoria para el América. ı Foto: Mexsport

Estos son los números del Pato Salas con el América

Patricio Salas debutó con el América cuando André Jardine estaba al frente del conjunto azulcrema y tras la lesión de Henry Martín, el canterano se ganó la titularidad con los de Coapa durante el último torneo del brasileño con las Águilas.

El oriundo de Mérida, Yucatán, llegó a jugar 35 partidos con el América antes de realizar sus maletas para irse a Europa y jugar en Portugal. El Pato Salas marcó tres goles desde su debut hasta la fecha, ya que fue el delantero elegido por André Jardine en su peor temporada con el América.

DCO