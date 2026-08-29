América derrota al Puebla con goles de Ícaro y Brian Rodríguez para seguir invicto en la Liga MX; resumen y goles

El América recibió al Puebla en el Estadio Azteca para disputar su partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026, compromiso que se terminó llevando el cuadro azulcrema por marcador de 2-0 iniciando con un cuadro alterno, ya que Guillermo Almada guardó a sus mejores piezas de cara a la semifinal de la Leagues Cup.

Las Águilas comenzaron a presionar a la Franja desde el primer minuto del compromiso y los de Coapa intentaban hacerle daño al marco rival por ambas bandas. El canterano Diego Arriaga mostró sus ganas de ser titular con Guillermo Almada e intentó vencer el marco de Daniel Gutiérrez con tiros de diferentes ángulos.

El marcador se abrió al minuto 24 de tiempo corrido, cuando el América tuvo una oportunidad de gol a balón parado. El primer disparo se estrelló en la barrera, pero la esférica le cayó a Ícaro, quien bajó la de gajos con el pecho y desde la frontal del área sacó un remate que terminó colándose en las redes de la portería del Puebla.

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El primer tiempo terminó con la ventaja para el equipo local, pero los azulcremas sufrieron por ratos de la parte complementaria, tanto que la Franja marcó el gol del empate, pero fue anulado por un fuera de juego, lo que le dio un respiro a las Águilas en busca de la victoria.

Guillermo Almada decidió mandar a sus mejores hombres en el segundo tiempo. Brian Rodríguez, Raphael Veiga, Isaías Violante, Israel Reyes y Erick Sánchez ingresaron al campo para tener minutos de cara a la semifinal de la Leagues Cup.

'Rayito' siempre da espectáculo en el 1️⃣ vs 1️⃣ y acerca al América al triunfo con este gol. 🎥#LaLigaDeLaAfición✨ | #J6 | #AP26 | #AMEPUE pic.twitter.com/0GEp4tAkc3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 30, 2026

Después de varios reportes que indicaban su salida, Brian Rodríguez demostró que se siente feliz con el América. El delantero uruguayo tomó la pelota en la banda izquierda, se quitó un rival de encima y con un disparo a ras de césped mandó a guarda la esférica para aumentar la ventaja de los azulcremas en el compromiso.

El partido llegó a su fin y la afición de las Águilas celebró la quinta victoria de su equipo en el torneo local y que se mantienen en lo más alto de la tabla después de jugar las primeras seis jornadas del torneo local.

Guillermo Almada y sus pupilos tendrán un partido importante el próximo 2 de septiembre, ya que se medirán ante Monterrey en Carson, California, para definir a uno de los finalistas de la Leagues Cup y el América sigue en la búsqueda de su primer título internacional desde hace 10 años.

DCO