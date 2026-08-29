Raúl Jiménez ilusiona a la afición del América y lanza un guiño tremendo de cara al futuro

El delantero mexicano Raúl Jiménez habló sobre su amor al América y las condiciones que se necesitan para su retorno al futbol mexicano con las Águilas, esto luego del partido con el Wolverhampton Wanderers en la Segunda División de Inglaterra.

“Uno nunca sabe, pueden pasar muchas cosas. Me quedan todavía unos añitos. Siempre lo he dicho, me gustaría regresar al América, también es verme que siga estando en buen nivel y pueda seguir aportando, porque no solamente es regresar y no ir a hacer nada”, indicó el delantero azteca.

Raúl Jiménez se encuentra en una segunda etapa en los Wolves de Inglaterra, equipo que actualmente busca su ascenso a la Premier League y en donde el delantero es figura del equipo, siendo de los elementos más amados de la afición.

El Lobo Mexicano dijo que todavía le quedan unos años a buen nivel y que su regreso al América tiene que ser en buena forma, para poder seguir aportando y no solamente estar en el equipo, como se dice en el futbol, de paseo.

Jiménez, uno de los goleadores de México en la Copa del Mundo 2026, aseguró que sí quiere regresar al Club América, pero por el momento se encuentra enfocado en dar lo mejor de él en los Wolves, que confiaron en sus habilidades para una segunda etapa con La Manada.

“Entonces vamos viendo, siempre me ha quedado esa espinita de querer volver, pero uno nunca sabe las cosas que puedan pasar y hoy estoy aquí y tengo que entregarme al máximo”, comentó.

Con 35 años de edad el originario de Tepeji del Río se destapó como goleador en Copa del Mundo y fue de los emblemas de la Selección Mexicana en Norteamérica 2026. Sobre si todavía tiene ilusión de jugar un Mundial más con el Tricolor, el ariete exBenfica dijo que se esforzará para ayudar al conjunto azteca.

“Yo voy a estar y a tratar de seguir en un gran nivel. Si yo sigo estando en un buen nivel, por qué no pensar en llegar al próximo Mundial. Pueden pasar muchísimas cosas, son cuatro años de aquí a ese Mundial. Y si yo estoy compitiendo a buen nivel y si regresamos a Premier o donde yo esté voy a seguir dando lo mejor de mi para ayudar aquí y a la selección”, añadió.

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