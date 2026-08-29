¡Obra de arte! Mateo Chávez anota un golazo y se estrena en la temporada con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez anota su primer gol con el AZ Alkmaar en la campaña

El lateral mexicano Mateo Chávez anotó un golazo con el AZ Alkmaar para estrenarse en la temporada del futbol europeo. El seleccionado nacional marcó el cuarto tanto del triunfo por pizarra de 5-2 ante el Go Ahead Eagles.

Mateo Chávez no solamente anotó, también asistió para Lewis Schouten en la tercera diana de la noche. Fue un partido redondo para el canterano del Club Deportivo Guadalajara.

¡QUÉ GOLAZO DE MATEO CHÁVEZ! 🚀⚽️🇲🇽



El mexicano metió un cañonazo para marcar su priemer gol de la temporada con el AZ Alkmaar



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El Tiloncito tiene ya tres asistencias en la temporada. Ha sido titular en los cinco partidos del AZ Alkmaar esta campaña, incluyendo el duelo ante el PSV en la Johan Cruyff Shield.

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En la Eredivisie el AZ marcha en primer lugar gracias a cuatro duelos consecutivos, sin empates y sin derrotas. Tienen 12 puntos para superar al PSV, que es segundo con 7 puntos luego de dos triunfos y un empate.

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