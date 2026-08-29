Así fue la terrible caída de Tadej Pogačar que provocó su retiro de la Vuelta a España tras caer durante la etapa 8

Tadej Pogacar, cinco veces campeón del Tour de Francia y gran favorito, se retiró de la Vuelta a España después de sufrir una caída durante la octava etapa de la carrera el sábado.

El esloveno mantenía una amplia ventaja en la general, pero se vio involucrado en una caída a unos 33 kilómetros (20,5 millas) de la meta. Intentó volver a subirse a la bicicleta, pero no pudo continuar y caminó hasta una ambulancia. Los organizadores confirmaron su abandono.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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El líder del UAE Team Emirates buscaba convertirse en el noveno ciclista masculino en ganar las tres grandes vueltas. Pogacar ganó el Tour de Francia por tercera vez consecutiva y por quinta en total, igualando el récord, en julio, y se adjudicó el Giro de Italia en 2024. No había competido en la Vuelta desde que debutó en una gran vuelta en esa prueba en 2019.

Las imágenes de televisión mostraron a Pogacar con cortes en la cabeza, así como en el brazo y el hombro izquierdos. Pogacar se desvió hacia la derecha, hacia otros ciclistas, al parecer mientras intentaba esquivar algo en la carretera. El campeón del Tour de Francia perdió el control y salió despedido por encima del manillar, golpeándose la cabeza y el hombro.

El director deportivo del UAE Team Emirates, Matxin Joxean Fernandez, dijo después de la etapa que Pogacar había necesitado puntos de sutura en la ceja y en otras partes.

Tadej Pogačar hit a stone, that’s why he crashed. #LaVuelta26 pic.twitter.com/J9gd6D95Lp — Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) August 29, 2026

“No es responsabilidad de nadie. Simplemente es una de esas cosas que pasan en el ciclismo, por desgracia”, dijo Fernandez. “Al principio quería seguir, pero vimos que tenía mucho dolor en el hombro y decidimos que no podía continuar. No hay mucho más que decir.

“Después de siete días Tadej estaba contento y es una pena muy grande para él, el ciclismo va de lo bueno y lo malo y (esperamos) que Tadej se recupere lo antes posible porque ojalá no sea algo demasiado malo, no vamos a pensar en eso ahora mismo, pero veremos qué dice el médico”.

Pogacar, que había liderado desde que ganó la etapa inaugural, tenía una ventaja de 3 minutos y 50 segundos sobre Enric Mas, del Movistar, antes de la etapa del sábado, que no presentaba grandes dificultades y ofrecía a los velocistas la oportunidad de lucirse en un recorrido llano de 171 kilómetros (106 millas) de Puçol a Xeraco. Bryan Coquard, del equipo Cofidis, se llevó la victoria de etapa por delante de Mads Pedersen y Jordi Meeus.

Mads se quedó con el maillot de líder que tenía Pogacar y se convirtió en el primer ciclista español en encabezar la carrera desde Jesús Herrada en 2018. Felix Gall quedó segundo en la general, a 1:11 del líder, con Primoz Roglic en el tercer puesto.

¡NOS ROMPE EL CORAZÓN VERTE ASÍ! No pueden decir que Tadej Pogacar no es un guerrero. El esloveno aún con muchas lesiones intentó subirse a la bicicleta para retomar la carrera, pero no pudo. 🫂🥺



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No se puso el maillot rojo de líder cuando se lo entregaron en la ceremonia posterior a la carrera, sino que simplemente lo sostuvo en alto. Tampoco lo llevaba puesto en las entrevistas televisivas después de la etapa.

“Conseguir el maillot rojo gracias a una caída no es una buena sensación”, dijo a Eurosport en comentarios traducidos. “Intentaremos defenderlo mañana, pero esta noche necesitamos asimilar lo que pasó y darle a Tadej todo nuestro apoyo y ojalá se recupere pronto. Decidimos con el equipo que no iba a llevar el maillot rojo (hoy) y luego, si me lo merezco mañana, me lo pondré”.

El principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, no compite en la Vuelta tras caerse durante el Tour de Francia de este año. Esta fue la 10ª gran vuelta de Pogacar y la primera que abandona. Nunca había terminado por debajo del tercer puesto. La carrera de tres semanas concluye en Granada el 13 de septiembre.

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