El piloto mexicano Miguel Granados, acompañado por el navegante español Marc Martí, completó este viernes la primera jornada de competencia del WRC Rally del Paraguay, décima primera fecha del Campeonato Mundial de Rallies de la FIA (WRC), ubicándose en la segunda posición de la categoría WRC Masters Cup al término de las primeras ocho etapas cronometradas.

Granados y Martí afrontaron una jornada particularmente exigente sobre los caminos paraguayos, caracterizados por su dureza y por las condiciones cambiantes que pusieron a prueba tanto a las tripulaciones como a los vehículos.

Miguel Granados cierra el Día 1 del WRC Rally del Paraguay en segundo lugar ı Foto: Especial

Al volante de su Škoda Fabia Rally2, preparado por G2 Racing Team asistido por VP Garage, la tripulación mexicana-española mantuvo un ritmo competitivo durante las ocho especiales disputadas, completando el primer día sin contratiempos mayores y colocándose en una posición privilegiada dentro de la lucha por la WRC Masters Cup.

Para Granados, actual Campeón Mundial de la WRC2 Masters Cup, la jornada representó el primer paso de una competencia que todavía tiene por delante una importante cantidad de kilómetros cronometrados.

Miguel Granados cierra el Día 1 del WRC Rally del Paraguay en segundo lugar ı Foto: Especial

“Fue un día muy exigente. Los caminos están bastante complicados y había que encontrar el equilibrio entre mantener un buen ritmo y cuidar el auto. Estamos segundos dentro de la Masters Cup después de ocho etapas y todavía queda mucho rally. El objetivo es seguir concentrados, mantener el ritmo y aprovechar cada oportunidad durante los siguientes días”, señaló Miguel Granados al finalizar la jornada.”

Con ocho etapas completadas, Granados y Martí encaran ahora la segunda jornada del WRC Rally del Paraguay, donde buscarán mantener su posición y continuar en la pelea por los primeros lugares de la categoría.

La competencia paraguaya continuará este sábado con una nueva y exigente jornada de especiales, en la que la estrategia, la gestión de los neumáticos y la precisión al volante volverán a ser factores determinantes.

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