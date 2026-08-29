¿Un mexicano menos en Europa? Estrella del Tricolor viviría sus últimos momentos en su equipo y busca opciones

Obed Vargas, jugador de la Selección Mexicana, estaría a punto de salir del Atlético de Madrid

El mediocampista mexicano Obed Vargas se encuentra cerca de salir del Atlético de Madrid. Reportes desde España señalan que el conjunto Colchonero no lo tiene contemplado y estos rumores incrementan al no aparecer en la lista de convocados para el duelo ante el Sevilla.

Faltan pocas horas para el cierre del mercado de fichajes y el destino de Obed Vargas sigue siendo un misterio, pero quedó en claro que el Atlético de Madrid no cuenta con él, pues como pasó con el Málaga y Villarreal, no fue llamado por el equipo rojiblanco, lo mismo que Julián Álvarez y Thomas Lemar, otros descartes.

La sobrepoblación de mediocampistas y la juventud de Vargas lo hacen no entrar en la lista de prioridades del entrenador Diego Pablo Simeone, quien utiliza a otros elementos en la misma zona. La buena noticia es que al parecer hay clubes interesados en el exMLS.

Lo que reportan medios en España es que la intención del Atlético de Madrid es que se mantenga en LaLiga para que Obed Vargas sume minutos en otra escuadra, aunque se manejan otros posibles destinos como Países Bajos. Entre las instituciones señaladas están el Deportivo Alavés, Valencia, Sevilla y Getafe.

Novela entre Atlético de Madrid y Barcelona por Julián Álvarez no termina

Luego de la serie de declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, y de la postura institucional del equipo catalán con respecto al caso Julián Álvarez, el Atlético de Madrid se mostró tajante y dejo en claro que no le venderán al delantero argentino a los azulgranas.

“Nos han perjudicado en lo económico y en lo social. Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barca”, dicen los madrileños, quienes se sienten atacados por los de Cataluña. “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”, sentenció el Atleti.

“Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros”, fijó el Atlético de Madrid en fuentes autorizadas. Los Colchoneros respondieron a la serie de ataques mediáticos del Barcelona, que ha utilizado sus medios para tratar de forzar la venta de La Araña.

El conjunto rojiblanco ha acusado al Barcelona de intentar presionarlo para ceder a la presión pública y aceptar la oferta. Los culés ponen en la mesa alrededor de 100 millones de dólares por Álvarez, cuando la cláusula de venta es de más de 580 mdd.

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