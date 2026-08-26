Presidente del Barcelona fija su postura sobre Julián Álvarez e insiste al Atlético de Madrid por la venta del argentino

La novela entre el Barcelona y Julián Álvarez no termina. El presidente del club catalán, Joan Laporta, volvió a hablar sobre el delantero argentino y dejó en claro que la postura institucional es buscar su contratación, generando un ambiente de animadversión en el futbol de España.

Aunque el Atlético de Madrid, dueño de la carta de La Araña, no tiene intenciones de vender a su atacante, Laporta comentó: “La verdad estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada”. Agregó que con ”todo respeto" hacia los Colchoneros.

🎤 Les declaracions del president Joan Laporta sobre el fitxatge de Julián Alvarez.



▶️ Les declaracions senceres, en què també comenta els incidents d’Elx del passat diumenge, ja estan disponibles a Barça Play



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Joan Laporta acusa de un ambiente respetuoso por el fichaje de Álvarez, pero en sus declaraciones deja ver que si el fichaje no se concreta se debe a los madrileños que no quieren cambiar su postura.

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“Si están a disposición de vender dentro de este periodo del mercado de verano, pues que nosotros estaríamos dispuestos a comprar al jugador de conformidad con la oferta que hemos hecho”, indicó.

La oferta rondaría arriba de los 100 millones de dólares, cuando la cláusula de salida de Julián Álvarez es de 582 millones de dólares. El delantero argentino firmó por su voluntad un contrato de cinco años (lleva dos) y 12 millones y medio al año. Semanalmente gana al rededor de 250 mil dólares.

Nunca vi algo así. El abucheo, su cara, los gestos. Julián Álvarez no puede estar ni un segundo más en ese club. HAGAN ALGO. pic.twitter.com/s4ic5jCIrR https://t.co/EEv1GV5rOO — Scalonados (@Scalonados) August 23, 2026

El Barca mantiene su propuesta de 100mdd cuando hay otras instituciones como el Real Madrid o el Arsenal que tienen mejores finanzas y ofertan arriba de lo que el cuadro catalán puede.

Los merengues a inicios de año presentaron una oferta superior a los 150 millones de dólares, misma que los rojiblancos rechazaron.

En la actualidad el equipo más interesado en Julián es el Arsenal, el vigente campeón de la Premier League de Inglaterra. Se dice que la oferta de los Gunners puede rondar los 120-145 millones de dólares. Sin embargo, el argentino no quiere vivir de nuevo en Inglaterra por temas personales.

“Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista”, dijo Laporta. “Nosotros seguimos presentes con nuestra oferta porque es ‘vox populi’ que el jugador quiere venir al Barca”.

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