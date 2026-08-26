Atlético de Madrid responde al Barcelona y Julián Álvarez no se vende: “No se trata de dinero, se trata de dignidad”

Luego de la serie de declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, y de la postura institucional del equipo catalán con respecto al caso Julián Álvarez, el Atlético de Madrid se mostró tajante y dejo en claro que no le venderán al delantero argentino a los azulgranas.

“Nos han perjudicado en lo económico y en lo social. Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barca”, dicen los madrileños, quienes se sienten atacados por los de Cataluña. “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”, sentenció el Atleti.

“Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros”, fijó el Atlético de Madrid en fuentes autorizadas. Los Colchoneros respondieron a la serie de ataques mediáticos del Barcelona, que ha utilizado sus medios para tratar de forzar la venta de La Araña.

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El conjunto rojiblanco ha acusado al Barcelona de intentar presionarlo para ceder a la presión pública y aceptar la oferta. Los culés ponen en la mesa alrededor de 100 millones de dólares por Álvarez, cuando la cláusula de venta es de más de 580 mdd.

“Se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético”. Una afirmación para poner en valor que su gran estrella está fuera del rendimiento esperado como se vio ante el Villarreal en el reencuentro con su afición.

De acuerdo con medios internacionales, Julián Álvarez firmó un contrato en agosto de 2024 por seis temporadas con el Atlético de Madrid procedente del Manchester City. El vínculo tiene una cláusula de rescisión de 582 millones de dólares y el delantero argentino recibe un sueldo de entre 12 a 18 millones de dólares brutos por temporada.

El Atlético solamente cuida sus intereses, pues a Julián le quedan años de contrato y es de los mejores pagados del club. Su contrato vence en 2030, por lo que si quiere salir su nuevo equipo deberá pagar la cláusula o negociar con los rojiblancos, que están abiertos a venderlo a cualquier institución con salvedad del Barcelona.

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