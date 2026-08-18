Barcelona confirma la llegada de Rodri, campeón del mundo con España

El Futbol Club Barcelona anunció el fichaje del flamante campeón del mundo Rodri, quien llega del Manchester City. Luego de una serie de negociaciones, el talentoso mediocampista se une al cuadro culé para la Temporada 2026-2027.

El centrocampista madrileño fue una de las piezas clave para que España conquistara el segundo título mundial de su historia en Norteamérica 2026 ante Argentina.

Rodri, de 30 años, firmó contrato con el Barcelona hasta 2030, señalan medios internacionales y en una operación que supera los 75 millones de dólares.

Calidad, precisión y control.

Rodri es culer 💙❤️ pic.twitter.com/OYNe6tatjx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2026

El Barca le ganó el fichaje de Rodri al Real Madrid, que se había lanzado por todo por hacerse de los servicios por el elemento que todavía tenía un año de contrato con el Manchester City. El jugador pasó los exámenes médicos en la Ciudad Deportiva y su firma quedó plasmada en el vínculo con el cuadro azulgrana.

Se dice que la voluntad de Rodri por jugar en el Barcelona fue clave en la negociación, pues tenía la opción de jugar todavía con el City, equipo en donde dejó huella como campeón de, entre otras cosas, la Premier League, la Champions League y en el plano individual el Balón de Oro.

El capitán de la Selección de España jugaba en el cuadro Sky Blue desde la campaña 2019-2020, siempre al mando de Pep Guardiola. Rodri no es ajeno a LaLiga, pues formó parte del Villarreal y del Atlético de Madrid, pero ahora forma parte de un proyecto ambicioso como el del Barcelona de Hansi Flick.

La adaptación no supondría un problema para Rodri, pues se encontrará con compañeros de La Roja como Dani Olmo, Eric García, Ferran Torres, Gavi, Joan García, Lamine Yamal, etc. La misión de este talentoso grupo de jugadores no es sumar una Liga Española, sino conquistar la Liga de Campeones de Europa.

El Barca no conquista la Champions desde el lejano 2015, desde entonces han fallado en cada uno de sus intentos de regresar a la gloria continental y con algunos de sus peores episodios en el certamen.

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