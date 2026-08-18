¿Qué le pasa a Jamal Musiala? Se vuelve a desmayar con el Bayern Múnich y su salud preocupa

Después de desvanecerse en el juego ante el Leipzig, el mediapunta alemán Jamal Musiala volvió a desplomarse en un juego del Bayern Munich, ahora en un amistoso ante el Heidenheim, dejando un nuevo susto y muchas dudas en cuanto a su estado de salud, pues no se sabe con exactitud que problema lo afecta.

Musiala, de 23 años de edad, estaba en el banquillo en el juego ante el equipo de la Segunda División de Alemania. Después de realizarse estudios por su primer desmayo, el cuerpo técnico del Bayern decidió darle minutos en la segunda parte, pues no se reportó un problema médico de fuerza mayor.

Preocupante lo de Musiala, volvió a caer desplomado 5 minutos después de entrar a la cancha contra Heidenheim



Hace 3 días le había pasado contra el Leipzig. Hoy salió caminando



Esto + la fractura de peroné + desgarro facial, no le dan tregua a Jamalpic.twitter.com/PcmRO9jTz8… — La Perla (@Perla_Londres) August 18, 2026

Apenas cuatro minutos duró Musiala de pie, pues otra vez terminó en el césped, ante los rostros de preocupación de sus compañeros. Jugadores del Bayern y el equipo rival lo rodearon para que las cámaras no lo captaran vulnerable.

Tras varios segundos en el suelo y luego de recibir asistencias de los médicos del cuadro teutón, el seleccionado alemán pudo salir por su propio pue rumbo al túnel del vestuario.

Jamal musiala, Bayern Münih'in bugün oynadığı maçta da baygınlık geçirdi. https://t.co/W7cwZTuOlF pic.twitter.com/XYNwk3NbYs — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 18, 2026

¿Qué problema afecta a Jamal Musiala?

No se sabe lo que está afectado a Jamal Musiala. Luego de desplomarse ante el Leipzig, se le realizaron varias pruebas médicas y se dijo que este primer incidente se debió a una descompensación producto de un golpe de calor. El desmayo no tomó más relevancia pues dentro del equipo lo trataron como un problema menor.

Se espera que el Bayern le realice más y extensos exámenes para esclarecer su estado de salud, el cual empieza a preocupar, pues en periodo de dos días ya sufrió dos desmayos.

aar