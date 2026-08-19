Rodri, el octavo campeón del Mundo en la plantilla del Barcelona

El Barcelona oficializó el fichaje del capitán de España, Rodri, y sumó al mejor jugador del Mundial a una plantilla ya repleta de campeones, con ocho.

El mediocampista que ayudó a La Roja a conquistar su segundo título mundial llegó procedente del Manchester City para unirse a compañeros de selección Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Gavi y Pedri.

El contrato de Rodri, de 30 años, se extenderá hasta 2030, informó Barcelona. El anuncio se realizó después de que el mediocampista se sometiera a un reconocimiento médico y los clubes ultimaran los detalles del traspaso.

EL DATO: EL CAPITÁN solamente ha defendido tres camisetas en su trayectoria. En España jugó para el Villarreal y el Atlético.

Acordó un traspaso por 88.5 millones de dólares, según le confirmó a AP una persona con conocimiento de la operación.

Según se informó, el Real Madrid también estuvo interesado inicialmente en fichar a Rodri (y el mediocampista había elogiado abiertamente en el pasado al rival del Barcelona), pero la prensa indicó que no se alcanzó un acuerdo.

“El Barcelona es un grandísimo club, un referente a nivel mundial por su manera de entender el futbol y los valores que representa. Tenía alguna otra opción, pero Barcelona era la primera y así se lo hice saber a Laporta”, comentó en relación al interés merengue

Barcelona, que busca un triplete consecutivo en LaLiga, ya reforzó su plantilla con el delantero inglés Anthony Gordon, quien ayudará a compensar las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, autor del gol de la victoria en la prórroga en la final del Mundial. Por el deseo de levantar la Champions.

“Es un jugador fantástico que le da a cada equipo las cosas especiales y para mí es genial tenerlo aquí. Creo que quizá es el mejor número 6. Puede controlar el juego, pero también en la defensa ayuda, puede ganar duelos aéreos, que para nosotros es muy importante y por supuesto aumentar el nivel de cada jugador”, dijo Hansi Flick, el nuevo estratega del ibérico.

Rodri no jugó el domingo en la derrota 3-0 del City ante el Arsenal en la Community Shield. Se recuperaba de una cirugía menor de espalda a la que se sometió después del Mundial.

Por su parte, en una ceremonia cerrada a los medios y a los aficionados, el Real Madrid presentó el martes oficialmente al entrenador José Mourinho.

El acto se celebró en la sede del club en Madrid, donde el presidente Florentino Pérez dio la bienvenida al técnico.

Las únicas imágenes de la presentación fueron difundidas por Real Madrid TV y por el sitio web del club y sus cuentas en redes sociales.

“Soy uno de vosotros”, afirmó Mourinho en un mensaje a los aficionados en un video difundido por el club. “He sido siempre desde que me he marchado y ahora de nuevo que estoy con esta responsabilidad, pueden imaginarse lo que significa para mí... Es volver a casa”.

El Madrid informó que el entrenador firmó por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

Tras la firma, el Madrid indicó que Mourinho recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre.

El Madrid se renovó después de una segunda temporada consecutiva sin un título importante. Además de Mourinho, quien reemplazó a Álvaro Arbeloa, el club también incorporó a jugadores como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Yan Diomande.

RODRIGO HERNÁNDEZ

EDAD: 30 años

EQUIPO ACTUAL: Barcelona

POSICIÓN: mediocampista

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham volverán a liderar la plantilla mientras intenta impedir que el Barcelona gane un tercer título consecutivo de La Liga.

El club contrató a Mourinho en junio y asumió oficialmente en julio, al inicio de la pretemporada.

Regresa para una segunda etapa con el Madrid, unos 13 años después de que dejó al club. Estuvo al mando entre 2010 y 2013, y ganó la liga española y una Copa del Rey. Se le recordó más por su personalidad confrontativa, que terminó por dividir a su propia plantilla y alejar a todos salvo a los aficionados más acérrimos, así como a una gran parte de los medios locales.