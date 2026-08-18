Emilio Azcárraga revela la razón por la que Guillermo Almada reemplazó a André Jardine en el América

El fichaje de Guillermo Almada como director técnico del América para el Apertura 2026 generó varias opiniones en contra. Emilio Azcárraga, dueño del club capitalino, reveló que el motivo de apostar por el uruguayo fue por su experiencia en la Liga MX y su trabajo con los jóvenes.

Si bien las Águilas consiguieron un inédito tricampeonato bajo las órdenes de André Jardine, el propietario del equipo consideró que era importante que alguien como el uruguayo sustituyera al brasileño por su confianza en los chavos, tal y como lo hizo cuando estuvo al frente de Santos y Pachuca.

Emilio Azcárraga: “Sin refuerzos, con puros chavos, con todas las críticas a Baños, ahí está el América de líder, pero no nos conformamos y hay que traer jugadores”💣🦅



Guillermo Almada está haciendo un gran trabajo, pero urgen refuerzos🙏🏻 pic.twitter.com/7VswL358KX — Roberto Haz (@tudimebeto) August 19, 2026

“Era una oportunidad de encontrar previo al Mundial quién podía ser el mejor técnico para llevar al América a otro lado, ya habíamos sido tricampeones. Había una baraja de técnicos, pero evidentemente Almada salió por su experiencia acá, por trabajo con jóvenes, que creo que le ha faltado al América”, aseveró Emilio Azcárraga en entrevista con TUDN.

Emilio Azcárraga confía en el trabajo de Guillermo Almada

Guillermo Almada ha tenido un buen arranque como estratega del América, pues tiene a los de Coapa invictos y en el primer lugar del Apertura 2026, tras cuatro jornadas en la Liga MX, además de que también guió al club a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Emilio Azcárraga dejó en claro que al interior del grupo no hay conformismo con este buen momento, pero resaltó que el timonel charrúa tiene una gran oportunidad de trascender en el club.

“Afortunadamente hoy, sin refuerzos, con puros chavos y todas las críticas, ahí está la tabla general. No nos conformamos, pero es una visión diferente y eso es bueno y deferente para el plantel. Almada tiene una oportunidad muy grande que está sabiendo aprovechar”, enfatizó el propietario del América.

Lo que sigue para Guillermo Almada con el América

El América visita a FC Juárez en la Jornada 5 de la Liga MX el próximo 21 de agosto y cinco días después enfrenta al Columbus Crew en los cuartos de final de la Leagues Cup.

Posteriormente, los dirigidos por Guillermo Almada serán locales ante Puebla y Xolos, sus dos rivales antes de disputar ante Cruz Azul su primer clásico de la temporada, al cual le seguirá el duelo contra las Chivas, programado para el 19 de septiembre en el Estadio Azteca.

EVG