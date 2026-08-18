Aficionados de Cubs y White Sox se agarran a golpes en juego de MLB; piden cárcel para los involucrados (VIDEO)

Seguidores de Cubs y White Sox se pelearon en las gradas durante un juego.

Seguidores de Cubs y White Sox tuvieron una brutal pelea en las tribunas del Wrigley Field de Chicago, esto durante el primero de los tres partidos entre ambos en la MLB, en el denominado Crosstown Classic (Serie de la ciudad).

El violento episodio quedó captado en videos que rápidamente se hicieron virales, en los cuales se ve que hay discusiones verbales entre aficionados de Medias Blancas y Cachorros, pero la situación pasó a mayores luego de que se lanzaron vasos, a lo que siguió una patada de un fan de Cubs.

🚨 INSANE SCENE IN THE WRIGLEY FIELD BLEACHERS.



Monday night’s #Cubs game apparently turned into a full-on melee - haymakers, multiple people piling onto one person, people bleeding from the head, and somehow the video opens with:



“It’s not that serious.”



It escalated quickly.… — Talkin' Twins (@TalkinTwins) August 18, 2026

En uno de esos videos se observa a dos hombres cayendo por las gradas del Wrigley Field durante el pleito entre los aficionados de Cubs y White Sox. Familias y otros espectadores comenzaron a huir para evitar ser alcanzados por los objetos y las personas que rodaban entre las filas del estadio.

Piden cárcel para personas involucradas en la pelea

La policía de Chicago intervino para impedir que la pelea se tornara peor y expulsó de Wrigley Field a todos los aficionados involucrados en este episodio violento.

“Tienen que ir a la cárcel”, le dijo uno de los espectadores a los guardias de seguridad momentos después del enfrentamiento entre seguidores de Cubs y White Sox.

Por su parte, Crow-Armstrong, jardinero central de los Cachorros, aseguró que “las peleas en las gradas son lamentables y hasta cierto punto repugnantes”.

Policía de Chicago detiene a tres personas

La policía de Chicago dio a conocer que arrestó a tres personas durante el juego entre Cachorros y Medias Blancas en Wrigley Field.

Sin embargo, las autoridades aseguraron que ninguna de estas detenciones tuvo que ver con la brutal pelea en las gradas del inmueble en el que los Cubs juegan sus partidos como locales en la MLB.

Una persona fue detenida bajo cargos de posesión de cocaína y agresión, mientras que las otras dos fueron arrestadas por allanamiento de propiedad privada.

EVG