¡El mejor papá! Neymar acompaña a su hija a clase de ballet y termina bailando con ella (VIDEO)

Neymar conmovió a todos al bailar en la clase de ballet de su hija Mavie.

Neymar sacó su lado más tierno en su faceta como papá al participar en una clase de ballet de su hija Mavie, con quien terminó bailando en un momento que se hizo viral y que generó los aplausos y el reconocimiento de los aficionados.

Reportes locales indican que este hecho ocurrió durante una actividad especial con motivo del Día del Padre, motivo por el cual el atacante del Santos se dio el tiempo para estar cerca de su pequeña de dos años.

Neymar bailando en la presentación de ballet de su hija Mavie. 🕺🔥🇧🇷



¿Cómo lo ves a Ney? pic.twitter.com/2Kc1hVmuE8 — TyC Sports (@TyCSports) August 17, 2026

En el video se observa a otras tres pequeñas, a las cuales también acuderon a apoyar sus respectivos padres. Mavie, quien el próximo 6 de octubre cumplirá tres años, es fruto de la relación que Neymar tuvo con la modelo Bruna Biancardi. Davi Lucca, Helena y Mel son los otros hijos que tiene el futbolista, siendo Mel la otra que tuvo con su actual pareja.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Checo Pérez ilusiona a sus fans con su actitud previo al regreso de la F1

Neymar rompe en llanto al ver a su hija en el ballet

En otro video se observa a Neymar llorando mientras ve a su hija bailar en su clase de ballet, un momento que también se hizo viral en las redes sociales.

El delantero del Santos se sentó en una banca para observar la rutina de la pequeña Mavie, a quien miró atentamente y con mucha emoción, lo cual fue delatado por sus lágrimas.

El llanto de Neymar reveló el lado más humano del futbolista, quien al margen de lo que suceda en la cancha dio muestra de que en su faceta de padre da todo por estar cerca de su hija y disfrutar con ella cada momento.

Neymar chorando vendo a apresentação de balé da Mavie.



🎥 Divulgação pic.twitter.com/maRYT2PoU4 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 17, 2026

Posteriormente, Ney y su pequeña hija fueron a una cancha de futbol en la que la niña le tira un penalti a su papá, quien se lanzó al lado contrario para que el momento terminara con el gol de su hija, a quien posteriormente cargó para celebrar el gol recibido.

Lo que sigue para Neymar y Santos

Neymar y Santos regresan a las canchas el próximo domingo 23 de agosto, cuando sean locales contra el Mirassol en actividad de la Jornada 24 del Brasileirao.

Hasta el momento, el cuatro veces mundialista con Brasil registra ocho goles en 21 partidos con el Peixe, club con el que debutó como futbolista profesional en marzo de 2009.

EVG