Checo Pérez, ansioso por el regreso de la campaña de F1

Motivado por el regreso de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1), el piloto mexicano Sergio Checo Pérez espera que la segunda mitad de la campaña sea mejor para Cadillac, escudería que afronta lo que resta del año con cambios importantes en su organigrama, pues tienen un nuevo director.

Cadillac reemplazó a su primer director de equipo, Graeme Lowdon, por el exdirector de Alpine Marcin Budkowski. Checo Pérez, en la semana previo a la reanudación de la máxima categoría del deporte motor dijo: “Estoy deseando ponerme al día rápidamente con Marcin y el resto del equipo”.

Por su lado, Marcin comentó que tener a un piloto con la experiencia del tricolor “es crucial en un equipo joven”, ya que aporta “experiencia y estabilidad”. “Si tienes a un piloto aprendiendo y a todo el equipo aprendiendo al mismo tiempo, son demasiadas variables. Así que creo que es importante tener a bordo a un piloto como Checo”, dijo.

EL DATO: SERGIO PÉREZ no sube a un podio en Fórmula 1 desde el Gran Premio de China, cuando terminó tercero con Red Bull en su última campaña con dicho equipo.

La F1 regresa tras la pausa por las vacaciones de verano. Un receso de casi un mes en donde los pilotos han disfrutado de un tiempo al lado de sus familias y seres queridos, pero sin dejar de trabajar para tener mejores resultados, en especial Cadillac, que no ha tenido el debut esperado en el serial.

Checo con los estadounidenses durante la actual temporada ı Foto: Especial

Cadillac no ha sumado puntos en la F1, siendo el mejor resultado un P13 de Valtteri Bottas en el Gran Premio de China, en donde Pérez Mendoza fue 15. Se esperaba que una escudería debut tuviera problemas y el equipo estadounidense los ha tenido. Los frenos de los carros han sufrido mucho con el sobrecalentamiento en muchas carreras, obligando a varios abandonos.

“Después de una intensa primera mitad de temporada, es bueno que todos tengan un tiempo de descanso en agosto, pero también se siente genial estar de regreso en un circuito de carreras”, señaló el originario de Guadalajara.

A pesar del panorama complicado en Cadillac, sin puntos y con un coche poco fiable, Checo Pérez afronta la campaña con optimismo, pues la reanudación de la competencia es una gran oportunidad de hacer mejor las cosas.

“La segunda mitad de esta temporada presenta una nueva serie de desafíos, pero también, con suerte, algunas grandes oportunidades, y no puedo esperar para comenzar”, añadió el volante jalisciense.

Checo Pérez vivirá su presentación en Zandvoort para el GP de Países Bajos, pero la primera con Cadillac. Será una carrera especial, pues es la última vez que se celebre una cita de la F1 en este trazado, al menos por un periodo inmediato, ya que no se renovó la parada para los siguientes años del calendario.

El mejor resultado del piloto mexicano es un cuarto lugar, conseguido en 2023 con Red Bull Racing. En 2021, 2022 y 2024 finalizó octavo, quinto y sexto, respectivamente. Todas estas presentaciones fueron con los Toros Energéticos. Sin embargo, se ve complicado que pueda llegar al podio con el coche actual de Cadillac.

Pérez Mendoza ha sido crítico con el coche que ha manejado, algo que por el momento no se ha visto mal dentro del equipo. “Por lo que sé, debido a las conversaciones que he tenido con personas del equipo, no sólo ha estado conduciendo excepcionalmente bien, sino que ha estado presionando al equipo muy, muy fuerte en segundo plano”, dijo Marcin Budkowski, jefe de Cadillac.

El nuevo mandamás del equipo destacó la mentalidad de Checo Pérez y valoró su paso por el equipo.

“Eso es de esperarse de un piloto como él, que ha estado en Red Bull durante años y con los mejores. Creo que ése es el tipo de mentalidad que queremos y ése es también el tipo de mentalidad que yo aportaré. Así que estoy seguro de que estaremos completamente alineados en la mentalidad y en el impulso”, apuntó el nuevo jefe del conjunto estadounidense.

219 Puntos tiene el líder Andrea Kimi Antonelli

Otro volante latinoamericano que habló previo a las acciones del Gran Premio de Países Bajos fue el argentino Franco Colapinto, quien se mostró feliz por el regreso de la F1 después de unas cortas vacaciones para él, pues siguió probando ajustes en los neumáticos.

“Estoy muy emocionado de volver a las carreras después de un merecido descanso de verano. Empecé mis vacaciones un poco más tarde que los demás porque estaba terminando la prueba de neumáticos Pirelli en Hungría, pero después de eso pude relajarme adecuadamente y recargar energías después de la primera mitad de la temporada, que fue realmente intensa. Terminamos un poco decepcionados, lo cual pude reflexionar porque muestra lo lejos que hemos llegado como equipo desde esta posición el año pasado”, comentó.

De Rápido

EN PELIGRO. Un exjugador venezolano de beisbol que trabaja para los Padres de San Diego fue detenido por funcionarios de inmigración de Estados Unidos a su arribo a Texas en un viaje de trabajo para el club, informó su familia. Oswaldo Pirela, entrenador de receptores en el sistema de ligas menores, está retenido en un centro de detención en El Paso, según muestran registros.

DE VUELTA. Venus Williams recibió una invitación para el torneo individual del Abierto de Estados Unidos y el torneo mantiene otra en reserva, quizás por si su hermana Serena quiere acompañarla. Sloane Stephens, campeona del US Open en 2017, fue una de las seis mujeres a las que se les otorgó un boleto, y la Asociación de Tenis de EU informó que la última aún no se anuncia.

LAMENTABLE. El veterano Calais Campbell sabía que quería seguir jugando, incluso después de una tragedia familiar este verano que resultó en la muerte de su madre y en que su hermano fuera acusado de asesinato. “Me encanta mucho el futbol americano… me da alegría”, declaró el liniero defensivo de los Ravens de Baltimore de 39 años en sus primeras palabras públicas.

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