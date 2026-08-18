Jamal Musiala rompe el silencio y revela el problema de salud que le provoca los desmayos

Luego de dos desmayos consecutivos, el mediapunta alemán Jamal Musiala rompió el silencio en torno a su estado de salud y aclaró que se trata de una “disfunción neurológica” de la cual ya tenía conocimiento y con la que trata de llevar una vida normal.

“Lo primero es lo primero: ¡Me encuentro bien! ¡Estoy increíblemente agradecido por sus mensajes y su apoyo! Entiendo que muchos están preocupados. Hoy quiero disipar esas dudas y explicar la situación: Me han diagnosticado unas crisis de ausencia breves y temporales, pero altamente tratables, causadas por una disfunción neurológica", empieza el mensaje.

Musiala, jugador del Bayern Múnich y de la Selección de Alemania, explicó que su condición puede provocar incidentes como los ocurridos recientemente ante el Leipzig o en el encuentro en Heidenheim, en donde se desmayó en el terreno de juego.

“Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo una atención médica excelente y me mantengo muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal están a mi lado, ayudándome a superar esto”, indicó el futbolista.

El texto del jugador de 23 años de edad indica que ya tenía conocimiento de esta condición, pero que a pesar de ello no hay riegos para su salud y que su deseo es vivir su vida con normalidad, a pesar de los desmayos. Eso incluye jugar al futbol, asumiendo la responsabilidad de saltar a la cancha en cada ocasión.

“Es importante destacar que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. Tras consultar estrechamente y mantener contacto continuo con los especialistas, mi deseo personal fue afrontar este desafío; contando con el visto bueno de los neurólogos, quiero seguir haciendo lo que más favorece mi recuperación: vivir mi vida con normalidad y perseguir mi pasión por el futbol. He asumido plena responsabilidad en esta decisión. En general, me siento muy positivo y voy por el buen camino”, argumentó Jamal Musiala.

Jamal Musiala podría seguir teniendo actividad en el Bayern Múnich, que se prepara para el arranque de la nueva campaña de Bundesliga, que es el viernes 28 de agosto ante el Stuttgart.

“Lo que más me ayuda en este proceso es seguir luchando por victorias y títulos junto a mi equipo y con vuestro increíble apoyo. Espero que esto os ayude a comprender mejor la situación. Al mismo tiempo, os pido comprensión, ya que deseo mantener este asunto en el ámbito privado, compartiéndolo únicamente con mi círculo más cercano, el club y los especialistas médicos”, termina el mensaje de Musiala en redes.

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