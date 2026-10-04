El Clásico entre América y Chivas termina en batalla campal y César Arturo Ramos estuvo en medio de la pelea (VIDEO)

El Clásico de la Talacha entre Chivas Impulsora y América Buenavista terminó de la peor forma posible, con una batalla campal entre ambos equipos a escasos minutos de que el partido llegara a su fin. César Arturo Ramos decidió terminar el compromiso cinco minutos antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario en el cotejo.

Todo inició cuando César Arturo Ramos mostró una tarjeta roja a un jugador de Chivas Impulsora a pesar de que los rojiblancos iban ganando. La desesperación de un futbolista del América fue notoria y empujó a sus rivales, lo que desencadenó que comenzaran a llover golpes, empujones y patadas. El árbitro mexicano se hizo a un lado mientras los jugadores y ambos cuerpos técnicos resolvían sus diferencias a golpes.

El partido de la talacha entre Chivas Impulsora y América Buenavista terminó en bronca, César Ramos era el árbitro. pic.twitter.com/VEXXfHRfad — History Liga MX (@History_LigaMX) October 4, 2026

César Arturo Ramos fue escoltado para salir del campo de juego

El Estadio Coruco Díaz de Zacaptepec fue el recinto que recibió este compromiso entre Chivas Impulsora y América Buenavista, partido que entregaba un millón de pesos al equipo ganador y una de las figuras reconocidas era el Cata Domínguez, quien fue el capitán de los rojiblancos.

Con información de ESPN, después de lo ocurrido en el Clásico de la Talacha, César Arturo Ramos y el cuerpo arbitral que lo acompañaba tuvieron que ser escoltados por elementos de seguridad de la cancha hasta los vestidores.

Aunque, el árbitro mexicano no pudo evitar que al momento de atravesar el túnel que lo llevó a los vestuarios, la afición comenzara a arrojarle diversos artículos, pero lo que más lanzaron fueron vasos con líquido y también le gritaron agresiones verbales.

DCO