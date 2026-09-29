¡Digna de la historia! Filtran la hermosa playera del América por su 110 aniversario

El América antes de un partido de la Liga MX

El 12 de octubre de 2026 el Club América estará cumpliendo 110 años de existencia y para conmemorar un nuevo aniversario, se estaría preparando el lanzamiento de una playera especial, que saldría al público el próximo mes.

La página Footy Headlines filtró la camiseta que las Águilas, fundadas en 1916, estarían utilizando en su 110 aniversario. Se trata de uniforme retro, color crema, con cuello redondo y distintivos en azul. El escudo sería el utilizado en 1920, con la C y A en un diseño en otro tono de amarillo. De igual manera el logo del patrocinador es retro.

En términos generales el uniforme del América para su festejo 110 hace alusión al utilizado en la época de 1970. No hay detalles oficiales, pero se dice que sería un jersey tejido, con relieves que son sensibles al tacto.

El Jersey crema del 110 Aniversario del @ClubAmerica es una barbaridad 🦅🔥🤩



•Los detalles del escudo y la frase en la espalda “Club América 110 Años”



•El distintivo de 1916-2026



•La manga corta lo hace ver elegante y formal



•El corte es ajustado #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/ZA2HBCuIKG — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) September 29, 2026

América, en lo alto de la tabla general

Durante el parón por la Fecha FIFA el América se encuentra como el segundo mejor equipo de la Liga MX. En el Torneo Apertura 2026 el conjunto comandado por Guillermo Almada se encuentra en la segunda posición de la tabla general, pero no por mucha diferencia.

Las Águilas son segundo lugar con 20 puntos, las mismas unidades que el líder Toluca y con un duelo menos. Pero los Diablos Rojos están en la cima por tener más goles anotados. Los escarlatas tienen 23 dianas y los azulcremas 21.

En el último partido, el América se metió a la casa del Necaxa para disputar la Jornada 10 del Apertura 2026 y las Águilas lograron llevarse la victoria por marcador de 4-2 con triplete de Henry Martín y un gol más de Miguel Borja, quien llegó a cuatro anotaciones en tres compromisos con los azulcremas.

El siguiente partido de las Águilas será después de la Fecha FIFA para enfrentar al Monterrey en el Estadio Azteca. El cotejo es el sábado 10 de octubre, en donde los capitalinos buscarán hacer de su casa una fortaleza y obtener tres puntos más.

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