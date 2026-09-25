André Jardine y el enigmático mensaje que le mandó al América que rompió muchos corazones azulcremas (FOTO)

El entrenador brasileño André Jardine sigue teniendo muy presente al América y lo demostró este viernes, al enviarle un emotivo mensaje a las Águilas de cara a su partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 contra el Necaxa.

En una de sus instastories, el actual estratega del Shabab Al Ahli subió una foto en la que recordó que este 25 de septiembre se cumplen dos años de que guió a los azulcremas a la conquista de la Campeones Cup 2024.

André Jardine recordó la Campeones Cup que ganó con el América. ı Foto: IG @oficialandrejardine

“Dos años desde este día”, escribió André Jardine junto con la fotografía que compartió, en la cual él y algunos jugadores del América festejan con el trofeo obtenido tras haber vencido en penaltis a Columbus Crew en el juego entre los monarcas de Liga MX y MLS.

Jardine no se olvida del América

La instastorie de André Jardine demuestra que el brasileño tiene presente al América, equipo del cual dejó de ser director técnico apenas en junio de este año, después de seis torneos.

El sudamericano hizo historia con los de Coapa, pues en su primer certamen al frente del club guió a los capitalinos a su primer título de liga en cinco años, al cual le siguieron otros dos en fila para un inédito tricampeonato en torneos cortos de la Liga MX.

Con André Jardine en la dirección técnica, el América también ganó el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup, estos tres trofeos en 2024.

En el Clausura 2025, el brasileño estuvo muy cerca de llevar a las Águilas al tetracampeonato, pero el Toluca de Antonio Mohamed puso fin al dominio de las Águilas.

¿Cuántos partidos ganó André Jardine con el América?

André Jardine registró 85 triunfos en 163 partidos oficiales al frente del América del Apertura 2023 al Apertura 2024.

Las victorias del sudamericano con los azulcremas incluyen partidos en Liga MX, Leagues Cup, Campeones Cup y Concacaf Champions Cup.

El resto fueron 41 empates y 37 derrotas para el América con André Jardine en los tres años que estuvo en el timón.

La directiva de las Águilas apostó por el uruguayo Guillermo Almada para que ocupara el sitio que quedó vacante tras la salida del brasileño.

EVG