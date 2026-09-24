Hugo Sánchez elogia y felicita inesperadamente a una estrella del América (VIDEO)

Hugo Sánchez es considerado el mejor jugador en la historia de México y que en su paso por el Real Madrid marcó varios goles acrobáticos, de chilena o tijera, y tras la anotación de Miguel Borja ante las Chivas el pentapichichi le mando una felicitación al delantero colombiano que dejó atónita a toda la afición americanista con su anotación de chilena.

“Quiero felicitar a Miguel Borja por la maravillosa chilena que firmó ante Chivas. Tremenda ejecución. Qué vengan más golazos de este nivel. Para mí, el mejor gol hasta el momento del América en el Clásico Nacional” escribió Hugo Sánchez en sus redes sociales.

Quiero felicitar a Miguel Borja por la maravillosa chilena que firmó ante Chivas. Tremenda ejecución. Qué vengan más golazos de este nivel. Para mí, el mejor gol hasta el momento del América en el #ClásicoNacional #Hugol pic.twitter.com/RztAoJRZBY — Hugo Sánchez (@hugosanchez_9) September 25, 2026

Hugo Sánchez analiza el gol de Miguel Borja en vivo

Hugo Sánchez estuvo en el programa de ESPN ‘Futbol Picante’, en el que analizó la chilena de Miguel Borja ante las Chivas y explicó que es una anotación muy difícil para un jugador promedio, pues son pocos los que pueden conseguir esto.

“Desde que sale el centro, él ya tiene decidido que la única opción de llegar a ese balón es haciendo lo que hizo. Estéticamente muy bien, midió bien la altura de la pelota, midió bien los tiempos, porque eso de estar de espaldas a la portería, sabes donde está ubicado él para pegarle a donde quería es una cosa dificilísima”, comentó Hugo Sánchez en Futbol Picante.

Además, Hugo Sánchez comentó que espera que no sea el único gol de chilena que marque el colombiano en el futbol mexicano, el pentapichichi le gustaría que consiga muchos tantos de este tipo en su paso por el América.

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

Miguel Borja podría quedarse con la titularidad del América

Miguel Borja cayó como anillo al dedo en el América y en sus primeros dos partidos como azulcrema, el delantero colombiano demostró que tiene lo necesario para ser el titular de las Águilas esta campaña.

En dos compromiso en la Liga MX y dos Clásicos, el Colibrí lleva tres tantos con el equipo de Guillermo Almada y uno de ellos de chilena por el que se ganó el elogio de Hugo Sánchez.

El bajo nivel de Henry Martín y el gran momento de Miguel Borja, podría otorgarle la titularidad al colombiano en el próximo encuentro de los azulcremas que será frente al Necaxa en la cancha del Estadio Victoria el domingo 27 de septiembre.

DCO