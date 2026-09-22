Hugo Sánchez hace fuerte reclamo tras el golazo de chilena de Miguel Borja en el América vs Chivas (VIDEO)

Hugo Sánchez explotó tras la reacción en los medios por el gol de chilena de Miguel Borja contra Chivas.

Hugo Sánchez reconoció sentir tristeza luego de que ningún narrador o comentarista lo haya sacado a colación tras el golazo de chilena que el colombiano Miguel Borja convirtió en el clásico nacional entre América y Chivas.

“Me da un poco de tristeza. Desde que (Borja) metió ese gol, periodistas y narradores y comentaristas, ninguno fue capaz de decir nos hizo recordar a Hugo Sánchez”, comentó Hugol en el programa “Futbol Picante” de ESPN.

"NINGUNO FUE CAPAZ DE DECIR, NOS HIZO RECORDAR A HUGO SÁNCHEZ" 😬



El Pentapichichi mostró su molestia porque nunca recuerdan su gran estilo para anotar goles, al momento que otro jugador lo réplica.



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Hugo Sánchez lamenta falta de reconocimiento tras gol de Borja

Hugo Sánchez lamentó que en México no se le recuerde cuando hay goles de chilena, que eran su especialidad en su época como futbolista, y puso como ejemplo que en Argentina cuando alguien logra una diana al estilo de Diego Armando Maradona los medios dicen que tal jugador hizo un gol maradoniano.

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“Me hace recordar cuando los argentinos, los brasileños, ven que un gol lo meten de una manera y están narrando un partido después de hace muchos años, y meten un gol y de repente dicen: ‘ese gol es al estilo maradoniano’, dicen los argentinos; los portugueses dicen:‘mira, ese gol es como (los que hace) Cristiano Ronaldo”, ahondó al respecto el tres veces mundialista con la Selección Mexicana.

Hugo Sánchez fue más allá al dejar entrever que a los periodistas mexicanos les genera conflicto decir que alguien hizo un gol a su estilo.

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

“En México los compañeros, colegas, periodistas, cuando hacen un gol parecido a los míos, parece que les sale espuma de la boca o sangre el decir: ‘ah, mira, nos hizo recordar a Hugo Sánchez”, profundizó el exdelantero surgido de Pumas.

Miguel Borja demuestra su clase en primeros juegos con el América

El delantero colombiano Miguel Borja ha tenido un encendido comienzo con el América, pues ha hecho tres goles en sus primeros dos partidos con las Águilas.

En lo individual, difícilmente las cosas podrían haber salido mejor para el oriundo de Tierralta, Córdoba, pues hizo un tanto en el clásico joven contra Cruz Azul y logró un doblete en el clásico nacional frente a Chivas.

Lo único malo para Miguel Borja es que el América no ganó ninguno de esos dos partidos, pues perdió 4-3 a manos de La Máquina e igualó 2-2 con el Rebaño.

EVG