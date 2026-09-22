¡Escándalo en la NLF! Tenis de los jugadores se derriten en pleno partido y generan pánico en el mundo

Se vivió un completo escándalo en la NFL, pues en el partido entre los Philadelphia Eagles y los Tennessee Titans, los tenis de los jugadores empezaron a derretirse, generando pánico y alerta de seguridad por la integridad de los deportistas.

El motivo del derretimiento de los zapatos deportivos fue la alta temperatura que tuvo el campo Nissan Stadium, casa de los Titans. El césped artificial alcanzó los 69.4 °C (157 °F), una cifra extrema que generó estragos en los jugadores y en miembros del staff. Además de los botines de los jugadores derretidos, el entrenador Nick Sirianni, de los Eagles, a recibir suero intravenoso por un golpe de calor.

Titans players are spraying their cleats with water amid high temperatures in Nashville.



There’s good reason: Titans safety Amani Booker said his cleats “melted completely off” during last week’s season opener.



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El juego por un momento pasó a segundo plano por la integridad de los atletas y el penoso incidente provocó que la Asociación de Jugadores de la Liga Nacional de Futbol (NFLPA, por sus siglas en inglés) exigiera la eliminación del césped sintético en la NFL y que los estadios en su totalidad tengan pasto natural.

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El calor extremo provocó que los jugadores tuvieran que ser refrescado en pleno partido. Varios elementos se tiraron al piso y un compañero o miembro del staff les mojaba la suela de los tenis.

Titans and Eagles players are getting their feet cooled down on timeouts battling the Tennessee heat 🔥



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A pesar de las altas temperaturas, los Eagles encontraron la manera de darle vuelta y vencer 24-20 a los Titans. De nueva cuenta el elemento clave en Philadelphia fue el mariscal de campo Jalen Hurts, quien sin tiempos fuera, con 1:56 por jugar y con los Eagles abajo por tres puntos, condujo una serie de nueve jugadas y 65 yardas que terminó con un pase de touchdown de 3 yardas a Darius Cooper cuando quedaban 9 segundos en el reloj.

La actuación estelar de Hurts en el momento decisivo llegó después de comentarios de Jeffery Simmons, de Tennessee, en la previa del partido, en los que el tackle defensivo Pro Bowl dijo que una clave para los Titans sería hacer que Hurts jugara como quarterback. Simmons explicó el comentario después del juego al señalar que los Titans querían mantener a Hurts dentro de la bolsa de protección.

Jalen Hurts in Air Jordan 2 PE cleats against the Titans 🦅 @JalenHurts



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Hurts terminó con 26 completos en 37 intentos para 264 yardas, con dos touchdowns y dos intercepciones. En la última serie completó 6 de 8 para 61 yardas, incluido un pase de 20 yardas por la banda derecha a Dontayvion Wicks y un envío de 19 yardas por la banda izquierda a DeVonta Smith hasta la yarda 3 de los Titans. Luego encontró a Cooper en la parte trasera de la zona de anotación, y el agente libre no reclutado de segundo año, procedente de Tarleton State, hizo una recepción en salto para su primer touchdown en la NFL.

Hurts dijo que la última serie fue emblemática de su enfoque durante los cuatro cuartos. “El mismo enfoque al final del partido es el mismo enfoque durante todo el partido. Gran concentración y aplomo al llegar y poder mantener eso durante el juego. A eso se redujo”, dijo.

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