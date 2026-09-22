Selección Mexicana regresa al país para tener partido oficial; ¿cuándo y dónde se juega?

La Selección Mexicana antes de un juego en la Ciudad de México

La Selección Mexicana podría tener un partido oficial en territorio nacional, pues reportes de medios nacionales señalan que el cuadro azteca podría jugar en el Estadio BBVA de los Rayados, en Monterrey, el próximo 17 de noviembre por la Nations League de Concacaf.

De acuerdo con información de ESPN, el Tricolor estaría cerca de cerrar las negociaciones para tener actividad en Nuevo León. El motivo de la visita al Gigante de Acero se debe a que el Estadio Azteca no estará disponible por el juego de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Ya lo dijeron nuestro Capitán y nuestro Director Técnico. 🫡



¡Gracias por estar en nuestro entrenamiento de hoy, Incondicionales! 🇲🇽



¡Siempre es bueno verlos! 🫶 pic.twitter.com/aWaCpg5ySb — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 22, 2026

En caso que se concrete, Rafael Márquez tendría su primer partido como DT del Tricolor en México en Monterrey. Además sería el primer cotejo del conjunto azteca en el país luego de la Copa del Mundo 2026.

Lo que estaría frenando el acuerdo es que el Estadio BBVA choca con uno de los patrocinadores oficiales de la Selección Mexicana y que es el patrocinador del Estadio Banorte, en donde el Tricolor disputa casi todos sus juegos de local en el país. En cuanto se solucione el anuncio será oficial.

¿Cuándo debuta Rafa Márquez con la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana debuta al mando de Rafael Márquez con cuatro encuentros amistosos en Estados Unidos, correspondientes a la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

El estreno de Márquez es el 26 de septiembre ante Colombia. Tres días más tarde se miden a Perú en New Jersey. Cierran con la gira el 3 y 6 de octubre ante Estados Unidos y Chile.

El proceso continúa, pero en un nuevo capítulo. 👏



¡Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional! 🇲🇽



Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos! ⚽ pic.twitter.com/hGxepvu7wJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

Convocatoria completa de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

PORTEROS: Raúl Rangel, Alex Padilla y Óscar García

DEFENSAS: Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Everardo López, Johan Vásquez, Israel Reyes, César Montes, Diego Campillo, Mateo Chávez, Víctor Guzmán

MEDIOCAMPISTAS: Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Denzell García, Gilberto Mora, Luis Romo

DELANTEROS: Piojo Alvarado, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Armando González, Germán Berterame, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Isaías Violante.

aat