Debut de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana ocasiona importantes cambios en la Liga MX

Algunos juegos de la Liga MX cambiaron de horario para no empalmarse con el debut de Rafa Márquez como DT de México.

La Liga MX hizo algunos cambios en la programación de la Jornada 10 del Apertura 2026, concretamente para el sábado 26 de septiembre, cuando Rafa Márquez tenga su debut como director técnico de la Selección Mexicana en un partido amistoso contra Colombia.

El juego del Tricolor contra el equipo cafetero será a las 19:00 horas del Centro de México. A esa misma hora estaban originalmente programados los duelos Santos vs Pachuca y Tigres vs Puebla, pero la Liga MX no quiso que se empalmaran con el esperado estreno del Káiser de Michoacán en el banquillo tricolor.

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La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026, entre @ClubSantos y @Tuzos que estaba programado para el sábado 26 de septiembre a las 19:00, ahora se disputará el mismo día a las 21:05 horas en el Estadio TSM Corona. pic.twitter.com/WtiqxmPhLl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 22, 2026

Por ese motivo, la Liga MX aplazó dos horas ambos juegos. El choque entre Guerreros y Tuzos arrancará a las 9:05 de la noche, mientras que la actividad en el ‘Volcán’ entre los de la UANL y La Franja comenzará cinco minutos más tarde (21:10).

Partidos que cambiaron de horario en la Jornada 10 de la Liga MX

Sábado 26 de septiembre

Santos vs Pachuca (21:05 horas)

Tigres vs Puebla (21:10 horas)

El resto de horarios de la Fecha 10 del Apertura 2026 se mantienen

La Liga MX no realizó ajustes en ninguno de los otros siete encuentros de la décima jornada del Apertura 2026, pues solamente movió los que coincidían en horario con el México vs Colombia.

De esta manera, los otros dos juegos del sábado 26 de septiembre se mantienen prácticamente en su horario original: Cruz Azul enfrentará al Toluca en el Estadio Azteca a partir de las 4:50 de la tarde, mientras que Chivas será local ante Querétaro a partir de las 17:07 horas.

La actividad de la Fecha 10 del Apertura 2026 dará inicio el viernes 25 de septiembre con los cotejos Atlante vs Monterrey y Xolos vs Atlas.

El domingo 27 de septiembre concluirá la actividad con tres juegos. Pumas será local ante el Atlético de San Luis, León hará lo propio contra el sotanero FC Juárez, y el América visitará Aguascalientes para medir fuerzas frente al Necaxa.

EVG