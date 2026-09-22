“A muerte”: Alex Padilla y su impactante promesa en su regreso a la Selección Mexicana

La era de Rafael Márquez en la Selección Mexicana inició con el regreso de varios nombres a la convocatoria, entre ellos el arquero Alex Padilla Pérez, quien a pesar de no haber nacido en el país dijo que defenderá “a muerte” al escudo Tricolor.

“No tengo el acento mexicano, pero estoy aquí porque siento estos colores y ahora en frente de la cámara no me sale, pero soy el primero en que si me tengo que matar por este país (México) lo voy a hacer”, dijo el portero en entrevista con TUDN.

🤫🇲🇽 Alex Padilla más que nunca con México pic.twitter.com/Z9BEmMXVkv — ViX Deportes (@ViXDeportes) September 22, 2026

El arquero del cuadro azteca nació en España y es futbolista del Athletic Club de Bilbao, pero sus raíces mexicanas le permiten ser elegible para el Tricolor. De hecho con Márquez no será su primera experiencia con la selección.

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La conexión de Padilla con México se debe a su madre y su sentimiento de pertenencia con el conjunto azteca es tan grande que con 16 años se hizo un tatuaje mexicano, aunque no se alcanzó a ver en pantalla en la entrevista con el medio antes citado.

“Este tatuaje me lo hice con 16 años, que ahora le cambiaría un par de cosillas. Al final representa lo que mi familia es para mí, que el 90% de mis familiares son mexicanos, somos mexicanos y siempre mi madre me lo ha inculcado mucho y lo ha sentido mucho”, agregó.

¿Por qué Alex Padilla puede jugar con la Selección Mexicana?

Alex Padilla nació en Zarautz, España, el 1 de septiembre de 2003. La mayor parte de su carrera deportiva la desempeñó en suelo ibérico con el Athletic Club, con un breve paso por la Liga MX con los Pumas de la UNAM.

La mamá de Padilla Pérez es mexicana, por lo que puede defender a México, donde ya fue internacional con la Selección Sub-23. El portero en su momento buscó defender a La Roja e incluso fue convocado por España en la categoría Sub-19 por seis partidos, pero al final se decidió por el Tri.

El futbolista mexicano-español disputó dos cotejos amistoso en las divisiones con límite edad ante Costa de Marfil y Argentina, además que en el duelo mayor que el Tricolor disputó ante Bolivia previo a la Copa América 2024 salió a la banca.

Alex Padilla es uno de los tres porteros convocados por la Selección Mexicana para iniciar la etapa al mando de Rafael Márquez. Los otros guardametas son Raúl Rangel (Chivas Rayadas del Guadalajara) y Óscar García (Club León).

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