Los grandes ausentes y la polémica en la primera convocatoria de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Se anunció la primera convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mexicana y hay grandes sorpresas, pues hubo llamados no esperados, ausencias notables y nombres que desataron polémica, como el regreso de Hirving Lozano.

Además del Muñeco Diabólico, Jorge Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante y Germán Berterame son más de las polémicas. Y en cuanto a las ausencias destacan las de Elías Montiel, Richard Ledezma, Charly Rodríguez y Alexis Vega.

Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. 💚🤍❤️



Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. 🇲🇽



📝 Los detalles: https://t.co/i0BBZlFIyV pic.twitter.com/vhj31JGWC0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

“¿Que función cumplen los llamados de Jorge Sánchez, Luis Chávez, Alan Cervantes e Hirving Lozano? ¿Dónde están (Richard) Ledezma y (Elías) Montiel? Mejor probar a Ramiro Arciga (04, Tijuana) que a un jugador quemado, Lozano, en una lista de 30″, escribió en X el analista Eduardo Zurita.

Por otro lado, entre las sorpresas en la convocatoria está el regreso del portero Alex Padilla del Athletic de Bilbao de España y la continuidad del proceso de Oscar García, del León, quien fue de los arqueros de sparring en el Mundial 2026.

¿Que función cumplen los llamados de Jorge Sánchez, Luis Chávez, Alan Cervantes e Hirving Lozano?



¿Dónde están Ledezma y Montiel? Mejor probar a, ejemplo, Ramiro Arciga (04, Tijuana) que a un jugador quemado, Lozano, en una lista de 30. https://t.co/DWxTrQtN5u — Eduardo Zurita (@EduardoZurita7) September 18, 2026

Llamados polémicos y ausencias en la convocatoria de Rafael Márquez

Hirving Lozano-Polémico

Jorge Sánchez-Polémico

Alan Cervantes-Polémico

Isaías Violante-Polémico

Germán Berterame-Polémico

Elías Montiel-Ausencia destacada

Richard Ledezma-Ausencia destacada

Charly Rodríguez-Ausencia destacada

Alexis Vega-Ausencia destacada

De igual manera fue refrescante tener a nombres Diego Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes se ganaron su lugar en el llamado del Tricolor por sus buenas actuaciones con las Chivas Rayadas, que también proporcionan a Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado. Denzell García, medio del FC Juárez, aparece en la lista de 30 jugadores de Márquez, lo mismo que Víctor Guzmán, defensor de Rayados de Monterrey.

De elementos que militan en Europa destacan César Montes, Mateo Chávez, Luis Chávez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez y Armando González. Estos últimos dos los encargados de cargar con la ofensiva mexicana ante la baja por lesión de Raúl Jiménez.

El proceso continúa, pero en un nuevo capítulo. 👏



¡Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional! 🇲🇽



Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos! ⚽ pic.twitter.com/hGxepvu7wJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

Convocatoria completa de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

PORTEROS: Raúl Rangel, Alex Padilla y Óscar García

DEFENSAS: Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Everardo López, Johan Vásquez, Israel Reyes, César Montes, Diego Campillo, Mateo Chávez, Víctor Guzmán

MEDIOCAMPISTAS: Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Denzell García, Gilberto Mora, Luis Romo

DELANTEROS: Piojo Alvarado, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Armando González, Germán Berterame, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Isaías Violante

¿Cuándo debuta Rafa Márquez con la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana debuta al mando de Rafael Márquez con cuatro encuentros amistosos en Estados Unidos, correspondientes a la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

El estreno de Márquez es el 26 de septiembre ante Colombia. Tres días más tarde se miden a Perú en New Jersey. Cierran con la gira el 3 y 6 de octubre ante Estados Unidos y Chile.

aar