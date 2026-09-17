Los grandes ausentes y la polémica en la primera convocatoria de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Se anunció la primera convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mexicana y hay grandes sorpresas, pues hubo llamados no esperados, ausencias notables y nombres que desataron polémica, como el regreso de Hirving Lozano.
Además del Muñeco Diabólico, Jorge Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante y Germán Berterame son más de las polémicas. Y en cuanto a las ausencias destacan las de Elías Montiel, Richard Ledezma, Charly Rodríguez y Alexis Vega.
“¿Que función cumplen los llamados de Jorge Sánchez, Luis Chávez, Alan Cervantes e Hirving Lozano? ¿Dónde están (Richard) Ledezma y (Elías) Montiel? Mejor probar a Ramiro Arciga (04, Tijuana) que a un jugador quemado, Lozano, en una lista de 30″, escribió en X el analista Eduardo Zurita.
Él es Cavan Sullivan, el Gilberto Mora estadounidense que pronto llegará al Manchester City
Por otro lado, entre las sorpresas en la convocatoria está el regreso del portero Alex Padilla del Athletic de Bilbao de España y la continuidad del proceso de Oscar García, del León, quien fue de los arqueros de sparring en el Mundial 2026.
Llamados polémicos y ausencias en la convocatoria de Rafael Márquez
- Hirving Lozano-Polémico
- Jorge Sánchez-Polémico
- Alan Cervantes-Polémico
- Isaías Violante-Polémico
- Germán Berterame-Polémico
- Elías Montiel-Ausencia destacada
- Richard Ledezma-Ausencia destacada
- Charly Rodríguez-Ausencia destacada
- Alexis Vega-Ausencia destacada
De igual manera fue refrescante tener a nombres Diego Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes se ganaron su lugar en el llamado del Tricolor por sus buenas actuaciones con las Chivas Rayadas, que también proporcionan a Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado. Denzell García, medio del FC Juárez, aparece en la lista de 30 jugadores de Márquez, lo mismo que Víctor Guzmán, defensor de Rayados de Monterrey.
De elementos que militan en Europa destacan César Montes, Mateo Chávez, Luis Chávez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez y Armando González. Estos últimos dos los encargados de cargar con la ofensiva mexicana ante la baja por lesión de Raúl Jiménez.
Convocatoria completa de Rafael Márquez con la Selección Mexicana
- PORTEROS: Raúl Rangel, Alex Padilla y Óscar García
- DEFENSAS: Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Everardo López, Johan Vásquez, Israel Reyes, César Montes, Diego Campillo, Mateo Chávez, Víctor Guzmán
- MEDIOCAMPISTAS: Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Denzell García, Gilberto Mora, Luis Romo
- DELANTEROS: Piojo Alvarado, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Armando González, Germán Berterame, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Isaías Violante
¿Cuándo debuta Rafa Márquez con la Selección Mexicana?
La Selección Mexicana debuta al mando de Rafael Márquez con cuatro encuentros amistosos en Estados Unidos, correspondientes a la Fecha FIFA de septiembre y octubre.
El estreno de Márquez es el 26 de septiembre ante Colombia. Tres días más tarde se miden a Perú en New Jersey. Cierran con la gira el 3 y 6 de octubre ante Estados Unidos y Chile.
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