Va Rafa por más conexión con afición y superar tope histórico

Llegó el día. Rafael Márquez fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Mexicana y la leyenda nacional reconoció que está muy feliz, ilusionado y nervioso. Su principal objetivo lo tiene claro: hacer que el Tricolor trascienda en todos los torneos en los que compite, pero sobre todo en la Copa del Mundo. Señaló que algo que debe permanecer es que la afición se sienta identificada con el equipo y que cada vez que la vea esté orgullosa de él.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) y con la compañía de Mikel Arriola (presidente de la FMF), Duilio Davino (director deportivo) y su cuerpo técnico, Rafa Márquez se puso la sudadera del Tricolor y con ello inicia una etapa de cara al Mundial 2030.

“No voy a negar que estoy muy nervioso, pero la verdad se me nota la sonrisa de felicidad que me da estar en este lugar y saber que tengo la posibilidad de hacer historia con la Selección Nacional y que pueda trascender en una Copa del Mundo. Una de las cosas principales es que la afición debe sentirse orgullosa del equipo que la representa y, así como pasó en el Mundial, mantener esa cercanía”, comentó el exdefensa central.

El Dato: En los próximos días, el timonel dará a conocer a los convocados para sus primeros compromisos.

Al ser cuestionado sobre su trato con la prensa, Rafa Márquez dejó muy claro que él tiene otra manera de pensar, muy diferente a la de Javier Aguirre, pero que siempre va a existir esa apertura para que todo quede claro, ya que los medios son el puente con la afición.

“Javier es Javier y, obviamente, para mí fue un gran aprendizaje y estoy muy agradecido. La idea es seguir con esta buena relación, mejorarla y estoy en la máxima apertura. Son muy importantes ustedes para nosotros y la atmósfera diagnostica los resultados. Por mi parte, no tendremos ningún problema y, desde luego, entiendo la silla en la que estoy; me sirvieron mucho los dos años con Javier”, recalcó El Káiser.

El timonel estuvo acompañado por los integrantes de su cuerpo técnico: Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma, quienes serán sus auxiliares; Pol Lorente, quien fungirá como preparador físico, además de Xabier Mancisidor, quien será el responsable como entrenador de porteros.

“Estoy muy contento de tener a un grupo de trabajo tan capaz en lo que hace, que ha competido a niveles muy altos. Sobre todo en el tema humano. Cuando les platiqué de mi proyecto, se interesaron; ellos aportarán mucho a potenciar al jugador mexicano”, señaló el técnico michoacano.

Manifestó que, en su intervención ante directivos, patrocinadores y medios de comunicación, su gestión dará continuidad al trabajo realizado previo y durante la pasada justa veraniega, priorizando el desarrollo del talento joven e integrando la labor realizada con las Selecciones Menores para llevar a la categoría mayor al siguiente nivel.

“Estoy muy agradecido con Javier Aguirre. Me deja un muy buen sabor de boca; voy a trabajar con la continuidad y con una base muy importante, lo cual me tiene muy ilusionado de poder llevar a la Selección a donde se merece”, añadió el DT.

Rafael Márquez, DT de México ı Foto: Mexsport

El debut de Rafa Márquez y su cuerpo técnico se dará durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre, en una gira de cuatro partidos de preparación en Estados Unidos. La Selección Nacional de México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore; a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

Posteriormente, se medirá con Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y a Chile el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Por su parte, Duilio Davino aseguró que están trabajando con Andrés Lillini para poder catapultar a las ligas inferiores con el primer equipo y que necesitan trabajar todos de la mano.

“Estoy muy ilusionado y comprometido. Es una nueva etapa, pero no arrancamos desde cero. Es gente que ya viene trabajando con nosotros, como Rafa, que fue auxiliar y ahora será nuestro entrenador. Hoy no es solamente un entrenador, es un grupo de trabajo al frente de la selección y, como dice Rafa, la idea es potencializar al jugador mexicano, y para eso estamos trabajando con Andrés Lillini para que, desde las categorías inferiores, se vayan adaptando”, comentó.

Mikel Arriola reconoció la labor de la afición azteca en la Copa del Mundo.