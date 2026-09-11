Alexa Grasso, enfocada en incrementar legado en UFC

El fin de semana del 12 de septiembre es una fecha muy importante para el boxeo y en últimos años para las artes marciales mixtas. Por cuarto año se llevará a cabo la Noche UFC, un evento dedicado a los peleadores mexicanos y en donde la tapatía Alexa Grasso busca una victoria importante ante Manon Fiorot con la cual pueda inspirar a las nuevas generaciones y acrecentar su legado.

De cara al combate, Alexa Grasso habló sobre la importancia de seguir aceptando grandes retos en su carrera, lo importante que es inspirar a los peleadores jóvenes y lo feliz de lograr su sueño de ser la primera peleadora nacida en México que gana un título en UFC.

“Yo realmente quería ser la primera mexicana en lograr un campeonato. Lo hice y de una manera increíble, casi la noqueo (a Valentina Shevchenko), la sometí. Han sido peleas muy buenas las que hemos tenido, entonces es un logro personal muy bonito e importante para mí y para todo mi equipo. Solamente quiero demostrar que sí se puede y a la generación que viene detrás de mí que sí se puede lograr todo lo que tú quieres”, añadió.

TE RECOMENDAMOS: Inicia la era del Káiser Va Rafa por más conexión con afición y superar tope histórico

El Dato: El mexicano Jair Rodríguez se bajó de Noche UFC por una lesión y su lugar en la pelea estelar ante el brasileño Jean Silva lo tomó el mexicoamericano José Delgado.

La peleadora azteca se presenta al combate de este fin de semana como la tercera rankeada en la división y su rival, la francesa Fiorot, como la segunda mejor posicionada. Aunque sabe que la victoria la pondrá en la órbita de una nueva pelea por el campeonato, Alexa Grasso prefiere no adelantarse y se enfoca en vencer al reto que tiene primero antes de pensar en otra cosa.

“Nunca me gusta adelantarme del objetivo que tengo enfrente. Ahorita lo más importante es Manon Fiorot, septiembre 12, y yo sé que teniendo una gran victoria me puedo acercar, obviamente, a eso (a otra pelea por el título), pero no es algo que estoy esperando ahorita”, dijo.

Alexa Grasso viene de una de sus mejores actuaciones en la UFC al vencer a Maycee Barber en el primer round en marzo pasado. Su nocaut devastador contiende por ser la finalización más destacada y marcó el regreso a la senda del triunfo para la tapatía.

Noche UFC

Dónde: Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, Estados Unidos

Cuándo: 12 de septiembre

Hora: 15:00 (Estelares) / 12:00 (Preliminares)

Antes de medirse a Barber, la exmonarca azteca cargaba un empate en 2023 ante la kirguisa Valentina Shevchenko en la revancha por la faja de peso mosca. En 2024 Grasso y Shevchenko tuvieron su tercer pleito que terminó en derrota para la tricolor por decisión unánime y en la pérdida de su campeonato. En 2025 volvió a caer en las tarjetas, pero ahora ante Natalia Silva, quien el 3 de octubre se mide a Wang Cong por el oro indiscutido de la división.

Sobre Manon Fiorot, de 36 años y nacida en Niza, la mexicana destacó las grandes habilidades de la francesa, quien es experta en karate, Kickboxing y Muay Thai, además que es una veterana peleadora que tiene récord de 12 victorias y dos derrotas, aunque viene de poco más de un año de inactividad.

“Creo que Manon Fiorot es una peleadora superbuena, representa un gran reto. A mí me encantan los retos, porque siempre que tengo una peleadora fuerte me hace mejorar muchísimo. Entonces estoy muy emocionada por esta pelea”, respondió Grasso.

Alex Grasso

Nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Edad: 33 años

Equipo: Lobo Gym

Peso: 125 lb

Estatura: 1.65 m

Récord: 17-5-1