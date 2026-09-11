América con 2 victorias vs. Cruz Azul en 10 juegos

La Jornada 8 de la Liga MX es la fecha que marcaron los aficionados del América y del Cruz Azul en su calendario, pues este fin de semana se juega el Clásico Joven en la cancha del Estadio Azteca y el conjunto de Coapa llega con una marca negativa ante La Máquina, ya que en 10 compromisos entre las dos instituciones las Águilas sólo tienen dos victorias ante uno de sus máximos rivales en el futbol mexicano.

La última victoria de los azulcremas ante los cementeros fue en el Apertura 2025 cuando se llevaron el boleto para la final del torneo tras igualar el marcador global 2-2 y ganar el compromiso de vuelta 2-1. Desde ese momento el América no ha vuelto a vencer al Cruz Azul y suma una derrota y un empate.

El Dato: Otro de los partidos llamativos de la jornada será el Clásico Regio, compromiso en el que podría debutar Guillermo Martínez y Emiliano Gómez con los Tigres.

La segunda victoria de los azulcremas en los últimos 10 compromisos fue en la Liguilla del Apertura 2024, cuando el equipo comandado por André Jardine en ese momento derrotó en el compromiso de vuelta a La Máquina por marcador de 4-3 en uno de los compromisos más cardíacos en las últimas campañas de la Liga MX para avanzar a la final del certamen.

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Los otros ocho resultados son cuatro empates y cuatro victorias para el Cruz Azul. Una de las conquistas más importantes para los de la Noria en esta rivalidad fue en abril del 2025 cuando eliminaron a las Águilas en la Concacaf Champions Cup en los cuartos de final y en el compromiso de vuelta Ángel Sepúlveda marcó dos goles para darle el pase al Cruz Azul a las semifinales y después fueron campeones por séptima vez del torneo internacional.

12 goles suma el América en la Liga MX

Esta temporada el equipo de Guillermo Almada llega como favorito al compromiso al ser el único equipo invicto del Apertura 2026, aunque será la primera gran prueba para el técnico uruguayo al frente del equipo de Coapa al ser su primer Clásico con el América en la Liga MX.

Los pupilos de Joel Huiqui arriban a este compromiso con dos victorias consecutivas en el torneo local, ante Querétaro y Santos, aunque antes de esto tuvieron dos descalabros a manos de Atlas y Tijuana, pero al ser un partido ante su acérrimo rival, buscarán ser los verdugos de las Águilas para quitarles el invicto en el torneo local.

El conjunto cementero podría aprovechar el momento anímico de las Águilas en la temporada, pues dejaron ir el trofeo de la Leagues Cup al quedar eliminados a manos del Monterrey y sucumbieron en el partido por el tercer lugar ante el Club León el fin de semana pasado, así que puede ser el momento indicado para propinarle su primera derrota del torneo a su máximo rival.

Una victoria para los celestes llegaría en un gran momento para los celestes, ya que después de este compromiso ante las Águilas viajarán de nuevo a Estados Unidos para afrontar la final de la Campeones Cup ante el Inter Miami de Lionel Messi, teniendo la oportunidad de sumar su tercer cetro en el año.

El América deberá de suministrar de buena forma a sus jugadores, ya que comenzará el momento más complicado de la temporada para los azulcremas. Esta fin de semana se enfrentan ante el Cruz Azul y en la siguiente jornada se verán las caras con las Chivas para el Clásico Nacional, mientras que sus tres encuentros siguiente serán frente al Necaxa, el Monterrey y el León.

El Clásico Joven se disputará en la cancha del Estadio Azteca y previo al encuentro el Cruz Azul anunció la llegada de Ralph Orquin a la institución, quien es canterano del América, y las Águilas podrían darle minutos a su nuevo delantero Miguel Borja y al español Carlos Álvarez, pero eso sería decisión de Guillermo Almada.

El domingo la actividad de la Jornada 8 tendrá un compromiso entre dos equipos grandes del futbol mexicano, las Chivas y los Pumas, duelo que se llevará a cabo en la casa del Rebaño Sagrado y que podría estar marcado por el debut del Chino Huerta, con los de la UNAM, ya que el delantero mexicano no tuvo actividad ante León ayer por una lesión que viene cargando y la afición ya lo espera.