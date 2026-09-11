“Penta es la imagen de la lucha libre en la actualidad”

Este fin de semana se vivirá una de las noches más esperadas en la lucha libre mundial. Se disputa Triplemanía 34, el domingo 13 de septiembre, y un día después se presentará Raw en la Arena Ciudad de México con una de las batallas más esperadas. Penta enfrenta a Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE.

En entrevista con La Razón, Rey Fénix, hermano de Penta, a quien enfrentó en la semifinal para verse las caras contra la leyenda de WWE, resaltó que mucha gente habla por hablar sin saber la preparación de su familiar. “No porque sea mi hermano, pero en estos momentos es el luchador más completo y el mejor mexicano del mundo. Es la imagen de la lucha libre. Tiene todo para vencer a Roman Reigns y la gente que se atreve a decir que no tiene las cualidades está sumamente equivocada, pues no conoce la preparación que ha tenido a lo largo de su carrera. Me dará mucho gusto que se quede con ese cinturón”, comentó el gladiador.

El Dato: Rey Fénix se verá las caras ante Mini Vikingo, Jack Cartwheel y Nathan Frazer en Triplemanía 34 en defensa de su Campeonato Crucero de AAA.

La historia de Rey Fénix y Penta 0 Miedo es digna de contarse para todos aquellos que piensan que los sueños no se cumplen. Ambos gladiadores, en su adolescencia, tenían que dormir fuera del Metro, pues ya no encontraban transporte para su casa y eso, más otras adversidades, podría hacerlos claudicar.

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“Jamás pensé o dije ‘voy a hacer esto para que la vida me premie’. Yo siempre quise superarme y buscar salir adelante. Todo lo que nos pasó lo tengo como un recuerdo, ya que al final es algo que nos ayudó para estar en donde ahora nos encontramos”, recalcó.

¿Cómo te encuentras personal y profesionalmente?

Estoy enfocado en lo que quiero, en resultados y, obviamente, trabajando todos los días. Aquí no hay descanso porque los sueños son muchos y las rivalidades no paran, entonces no hay tiempo de parar. Creo que uno siempre debe de estar listo para buscar sus objetivos.

¿Qué sentiste al luchar contra tu hermano en WWE?

El camino ha sido muy largo. Hemos tenido nuestras altas y bajas y estamos viviendo nuestro sueño. Yo estoy muy feliz de compartir esto con la persona con la que he compartido toda mi vida. Es una mezcla de emociones y estaba feliz de todo lo que estaba pasando. Feliz por mi hermano porque voy a tener la oportunidad de verlo luchar contra Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE. La verdad fue algo sorprendente.

¿Qué le dirías al niño Rey Fénix que buscaba sus sueños?

Que continúe. Que siga su corazón y que nunca se detenga. Que tantos momentos difíciles algún día van a tener resultado y van a atraer todo eso que estaba buscando. He entendido a lo largo de mi trayectoria que el sacrificio es la llave del éxito y que el trabajo es primordial para tener una buena disciplina. Muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar nada y muchas veces pedimos todo, pero no hacemos lo suficiente y nos rendimos. Hay que tomar riesgos, hay que trabajar todos los días, pase lo que pase. Siempre el sacrificio y la disciplina te llevarán a donde quieras y mucho más lejos.

¿Cómo ves a la AAA ahora que WWE adquirió la empresa?

En general, creo que la lucha libre mexicana está viviendo uno de sus mejores momentos. Había muchísimo tiempo que la lucha libre mexicana no tenía este foco. Los resultados ahí están y Triple A está haciendo las cosas grandes y está conquistando el mercado mundial. Las cosas las está haciendo completamente diferente y, con el foco de WWE, la lucha libre mexicana es reconocida en todas las partes del mundo. Veo a muchas personas reaccionando a nuestras luchas. Ha sido una evolución muy grande y me siento bendecido de ver este cambio; creo que ha sido lo mejor que ha pasado. AAA tiene una historia muy grande, casi 40 años, pero lo que estamos viviendo es un gran momento y hemos llevado eventos a Estados Unidos. Las colaboraciones son impresionantes. Es la primera vez en la historia que Triplemanía se disputará en dos noches y una de ellas será en Las Vegas. Eso habla por sí solo y de cómo está evolucionando para darnos esa ventana de cómo está creciendo.

¿Qué dirías a tus retadores por el cinturón crucero?

Yo me preparo todos los días para enfrentarme a los mejores del mundo, así que sé que hay muchos luchadores que me están buscando por mi cinturón.

¿Qué opinas de los nuevos Perros del Mal?

Estos Perros del Mal, si te soy muy sincero, son una de las facciones más débiles. Les tengo mucho respeto, pues tuve la oportunidad de enfrentarme a los originales y estar al lado de Pedro. Les falta mucho como luchadores profesionales.

Rey Fénix

Originario: Ecatepec, Estado de México

Edad: 35 años

Estatura: 1.78 metros

Peso: 83 kilogramos