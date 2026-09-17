Todas las bajas que tendrá Rafael Márquez en su primera convocatoria con la Selección Mexicana

Todo está listo para que inicie la era de Rafael Márquez en la Selección Mexicana, pero lo hará con la baja de hasta seis elementos clave que fueron parte de la Copa del Mundo 2026, pero que por diversas razones no podrán ponerse a disposición del nuevo entrenador tricolor.

Memo Ochoa, Edson Álvarez, César Huerta, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y César Montes no estarán en el primer llamado de Rafa Márquez. En el caso del portero ya se retiró y le dará de lleno el paso a la nueva generación. Se dice que el titular será Raúl Rangel.

Por otra parte, Edson Álvarez y César Huerta se encuentran sin ritmo y sin minutos en sus clubes, además que el Machín está metido en temas personales extracancha. Julián Quiñones, Raúl Jiménez y César Montes están lesionados y por ello no jugarán con la Selección Mexicana en la parte final del año.

Ante la baja de estos elementos antes mencionados, se abre la puerta para que jugadores jóvenes se puedan ganar el llamado y tener minutos que le llenen el ojo al nuevo cuerpo técnico de cara a la Copa del Mundo 2030.

Entre los jugadores que pueden aprovechar las bajas por lesión está principalmente Armando ‘Hormiga’ González, quien se encuentra en una etapa goleadora en el Olympiacos de Grecia y puede ser el 9 estelar ante la baja de Raúl Jiménez.

El periodista Martín del Palacio, en su cuenta de X, adelantó que en la convocatoria puede aparecer Hugo Camberos, quien debe tomar la oportunidad ante la lesión del Chino Huerta.

“Julián Quiñones y Raúl Jiménez se perderán los partidos de México por lesión. Hubiera sido bueno que estuvieran, porque no nos sobran jugadores en sus posiciones, pero será la oportunidad para que gente como Camberos u Hormiga muestren que pueden con el paquete”, escribió.

El próximo 26 y 29 de septiembre se realizan los dos primeros juegos de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Los rivales son Colombia y Perú, respectivamente, los dos primeros sinodales del Káiser como estratega del conjunto azteca.

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