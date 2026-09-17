¿Gracias a Rafael Márquez? Chucky Lozano regresaría a la Selección Mexicana de inmediato

La primera convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mexicana estaría llena de sorpresas, pues se reporta que el delantero Hirving Chucky Lozano, del LA Galaxy, regresaría a un llamado con el Tricolor ante las bajas de futbolistas por lesión.

De acuerdo con el reportero David Medrano, el Chucky Lozano regresará a la convocatoria de la Selección Mexicana. El exelemento del San Diego FC de la MLS retornará para la Fecha FIFA ante Colombia y Perú.

REGRESA CHUCKY

Ante las lesiones de Raúl Jiménez, Julian Quiñones y Chino Huerta el cuerpo técnico de Selección evalua la convocatoria del Chucky Lozano quien juega en el Galaxy. pic.twitter.com/zfKsHCWRSY — david medrano felix (@medranoazteca) September 16, 2026

“Ante las lesiones de Raúl Jiménez, Julian Quiñones y Chino Huerta el cuerpo técnico de Selección evalúa la convocatoria del Chucky Lozano quien juega en el Galaxy”, escribió en sus redes sociales.

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Con 31 años de edad, Lozano ha vivido momentos complicados en la MLS, pero parece que el cambio de San Diego al Galaxy puede ser de ayuda, pues así puede competir por un lugar en el proceso a la Copa del Mundo 2030 y en meses siguientes podría jugar por las bajas que hay en esa zona del campo.

Desde su traspaso a préstamo al Galaxy, Lozano ha jugado siete partido, con una asistencia ante el New England Revolution y una anotación frente al San José Earthquakes, que sirvió para obtener la victoria. El siguiente duelo que el conjunto de Los Ángeles tendrá en la Major League Soccer es ante el Minnesota United el próximo 19 de septiembre.

¿Cuándo se anuncia la convocatoria de Rafa Márquez?

Rafael Márquez dará su primera convocatoria con la Selección Mexicana en los próximos días, pues el primer partido del Tricolor con su nuevo entrenador es el sábado 26 de septiembre ante Colombia, en un duelo amistoso de Fecha FIFA que se realiza en Estados Unidos.

La lista de elementos llamados por el Káiser deberá ser anunciada antes del duelo ante la escuadra cafetera, el primero de dos duelos de la gira debut del nuevo proceso, pues el 29 de septiembre se miden a la Selección de Perú.

Se dice que para la Fecha FIFA el entrenador del Tricolor mantendrá la base que estuvo en la Copa del Mundo 2026, pero el reportero Gibrán Ariage adelanta que Edson Álvarez no será contemplado para enfrentar a la escuadra colombiana y peruana, por falta de actividad y por sus temas fuera de los terreno de juego.

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