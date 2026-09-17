Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, adelanta al ganador del Balón de Oro: “Debe ser...”

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, adelantó que le gustaría ser el ganador del Balón de Oro en la siguiente gala, pues cree que el galardón debe regresar al Estadio Santiago Bernabéu.

“Mi opinión es que este es un buen año para ganarlo. Mi mejor abogado son mis pies. Por mucho que yo hable. Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Debe volver al Bernabéu, a los madridistas, que vuelva para todas estas personas para darles ilusión. Esa gente se la merece más que todo el mundo”, comentó para Diario AS.

Desde que salieron las nominaciones del premio de la revista France Football, varios de los jugadores que aparecen en la lista final de 30 futbolistas han empezado con sus campañas al aparecer en entrevistas y defender sus candidaturas. Ya había pasado con Lamine Yamal y ahora con Kylian Mbappé.

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De hecho Mbappé habló justamente de Yamal, jugador del Futbol Club Barcelona y uno de los grandes candidatos juntos al ariete galo. Mbappé destacó el talento de 19 años y le deseó lo mejor. “Yo pienso que es un jugador de gran talento y tengo la sensación de que va a tener una gran carrera. Yo le deseo lo mejor”, agregó Kiki en su charla con Diario AS.

Con 18 años Kylian Mbappé ganó la Copa del Mundo con la Selección de Francia, pero en su carrera hay dos grandes premios que se le han negado; uno de ellos es la Champions League y otro el Balón de Oro, el cual no pudo ganar en sus campañas con el PSG y ahora con el Real Madrid.

Entre los jugadores más destacados nominados al Balón de Oro 2026 están Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Ousmane Dembelé y Rodri Hernández, además del mexicano Julián Quiñones.

Mbappé enfrenta críticas por postura política

Kylian Mbappé y Vinícius Júnior se han visto en medio del debate político y social en España sobre la migración y las relaciones del país con Marruecos. El motivo fue la decisión de los astros del Real Madrid de tapar parte del mensaje de una camiseta en apoyo a Ceuta, una pequeña ciudad española situada en la costa del norte de África, y que los jugadores del Madrid y Elche debían vestirla antes de su partido de liga el martes.

Ceuta se vio desbordada por un cruce masivo de unas 80.000 personas, en su mayoría procedentes del vecino Marruecos, a finales de julio. Aunque Mbappé, Vinícius y su compañero Ibrahima Konaté se pusieron las camisetas, las llevaron enrolladas hasta el pecho, de modo que algunas palabras quedaban ocultas. Luego se quitaron las camisetas antes de estrechar la mano de los jugadores del Elche y de los árbitros antes del saque inicial.

Mbappé dijo en una entrevista con el diario deportivo español AS que quería mostrar su apoyo a los migrantes. “Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas”, indicó en entrevista. “Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras”.

“Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no”, añadió. “No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos. Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento. Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo”.

Su gesto ha generado una avalancha de comentarios en medios españoles y en redes sociales. Algunos sostienen que los futbolistas mostraban solidaridad con la situación de los migrantes, mientras otros los criticaron por no respaldar plenamente a los ciudadanos españoles de Ceuta. Otros responsabilizaron al grupo empresarial que organizó la iniciativa de las camisetas por poner a los jugadores en un aprieto.

Vinícius está acostumbrado a estar en el centro de debates sociales. El brasileño ha sido protagonista de un intenso debate en España sobre el racismo en el fútbol después de que aficionados rivales lo atacaran repetidamente con insultos racistas.

La madre de Mbappé es de ascendencia argelina, mientras que su padre emigró de Camerún a Francia, donde el delantero nació en París.

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