Leo Messi se encara con el Comisionado de la MLS tras ganar la Campeones Cup (VIDEO)

No todo fue felicidad para Leo Messi tras ganar la Campeones Cup ante el Cruz Azul, ya que el delantero argentino fue grabado saliendo del terreno de juego y encarándose con el Comisionado de la MLS Don Garber, quien solo escuchó lo que dijo el dorsal ‘10′ del Inter Miami.

En el video que circula en redes sociales se puede ver a Leo Messi caminando al sitio donde se encontraba el Comisionado de la MLS tras festejar el título de la Campeones Cup, el argentino levanta la mano, señala a Don Garber y le dice algo, pero aún no se sabe lo que le comentó, aunque Messi lucía muy molesto en las imágenes que circular en redes.

Messi molesto con comisionado @MLS es lo que se ve en imagen. El mexicano ni quien le haga caso y mejor se va pic.twitter.com/32Elw1qfp0 — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) September 17, 2026

Leo Messi llegó a 49 títulos como futbolista profesional

Leo Messi sigue acrecentando su figura en el futbol profesional y es el jugador con más títulos en la historia con 49 trofeos. El torneo en el que más cetros ha ganado el argentino es LaLiga de España con 10 conquistas con el FC Barcelona.

10 títulos de LaLiga

8 Supercopas de España

7 Copas del Rey

4 Champions League

3 Supercopas de Europa

3 Mundiales de Clubes

2 Ligue 1

2 Copas América

1 Copa del Mundo

1 Finalissima

1 Medalla de oro olímpica

1 Copa del Mundo Sub-20

1 Supercopa de Franca

1 Leagues Cup

1 MLS Supporters’ Shield

1 Eastern Conference Championship

1 MLS Cup

1 Campeones Cup

El Inter Miami aún puede pelear por el bicampeonato en la MLS, pero el conjunto de Las Garzas debe de empezar a mejorar en el torneo local para clasificar a los play-offs en un buen puesto.