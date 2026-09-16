Guadalajara Open 2026: Liudmila Samsonova se queda con el último boleto a cuartos de final

La rusa Liudmila Samsonova se convirtió en la última clasificada a los cuartos de final del Guadalajara Open 2026 luego de vencer en muerte súbita a la estadounidense Kayla Day por parciales de 7-6, 2-6 y 7-6.

La tenista originaria de Olenegorsk salió victoriosa después de 2 horas y 47 minutos, y su próxima rival es la ucraniana Marta Kostyuk, la mejor sembrada del certamen y quien accedió automáticamente a cuartos de final tras el retiro por enfermedad de la estadounidense Taylor Townsend.

En su primer enfrentamiento dentro del circuito de la WTA, Samsonova y Day se enfrascaron en un duelo de poder a poder desde el inicio. Empezaron con dos quiebres por lado, pero cada una mejoró con su servicio y desde el quinto game lo defendieron a capa y espada, hasta que llegaron al tie break donde la número 50 del mundo se adelantó 4-1, ventaja que no desaprovechó hasta ganar el set.

Kayla Day reacciona y alarga duelo ante Liudmila Samsonova

Kayla Day mantuvo el nivel, lo aprovechó y sorprendió en el inicio del segundo set para adelantarse 3-0 con un rompimiento incluido. Además, no permitió que Liudmila Samsonova tuviera la mínima oportunidad de acercarse y en el octavo game concretó otro break para igualar el partido y mandarlo a la tercera manga.

La estadounidense, 123 del ranking de la WTA, parecía llegar motivada luego del gran segundo set logrado, pero el partido tomó un ritmo y rumbo diferente, pues la rusa salió enchufada y tomó una cómoda ventaja 4-0 en el tercero que parecía llevarla sin complicaciones a la siguiente ronda.

Day pone en apuros a Samsonova, pero la rusa se impone y clasifica

Pero Kayla Day no se rindió y también ligó una racha de cinco games para remontar el partido, que se definió en la muerte súbita.

Liudmila Samsonova tomó ventaja 4-1 y 6-2 y estaba muy cerca del triunfo, pero la norteamericana no se rindió y se acercó a un punto. Sin embargo, la rusa no le dio más opción y en el cuarto match point resolvió el partido.

EVG