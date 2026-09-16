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Guadalajara Open 2026: Liudmila Samsonova se queda con el último boleto a cuartos de final

Liudmila Samsonova se convirtió en rival de Marta Kostyuk en el Guadalajara Open 2026 después de eliminar a Kayla Day en un duelo que se definió en muerte súbita

Liudmila Samsonova se instaló en los cuartos de final del Guadalajara Open 2026.
Liudmila Samsonova se instaló en los cuartos de final del Guadalajara Open 2026. Foto: GDL Open presentado por Santander
Por:
Enrique Villanueva

La rusa Liudmila Samsonova se convirtió en la última clasificada a los cuartos de final del Guadalajara Open 2026 luego de vencer en muerte súbita a la estadounidense Kayla Day por parciales de 7-6, 2-6 y 7-6.

La tenista originaria de Olenegorsk salió victoriosa después de 2 horas y 47 minutos, y su próxima rival es la ucraniana Marta Kostyuk, la mejor sembrada del certamen y quien accedió automáticamente a cuartos de final tras el retiro por enfermedad de la estadounidense Taylor Townsend.

En su primer enfrentamiento dentro del circuito de la WTA, Samsonova y Day se enfrascaron en un duelo de poder a poder desde el inicio. Empezaron con dos quiebres por lado, pero cada una mejoró con su servicio y desde el quinto game lo defendieron a capa y espada, hasta que llegaron al tie break donde la número 50 del mundo se adelantó 4-1, ventaja que no desaprovechó hasta ganar el set.

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Kayla Day reacciona y alarga duelo ante Liudmila Samsonova

Kayla Day mantuvo el nivel, lo aprovechó y sorprendió en el inicio del segundo set para adelantarse 3-0 con un rompimiento incluido. Además, no permitió que Liudmila Samsonova tuviera la mínima oportunidad de acercarse y en el octavo game concretó otro break para igualar el partido y mandarlo a la tercera manga.

La estadounidense, 123 del ranking de la WTA, parecía llegar motivada luego del gran segundo set logrado, pero el partido tomó un ritmo y rumbo diferente, pues la rusa salió enchufada y tomó una cómoda ventaja 4-0 en el tercero que parecía llevarla sin complicaciones a la siguiente ronda.

Day pone en apuros a Samsonova, pero la rusa se impone y clasifica

Pero Kayla Day no se rindió y también ligó una racha de cinco games para remontar el partido, que se definió en la muerte súbita.

Liudmila Samsonova tomó ventaja 4-1 y 6-2 y estaba muy cerca del triunfo, pero la norteamericana no se rindió y se acercó a un punto. Sin embargo, la rusa no le dio más opción y en el cuarto match point resolvió el partido.

EVG

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