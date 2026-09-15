Marta Kostyuk estrena su top 10 en busca de su primer trofeo de la WTA 500 en el Guadalajara Open

La ucraniana Marta Kostyuk, quien esta semana amaneció por primera vez en el top 10 del ranking de la WTA, está de regreso en México para disputar por el tercera ocasión el Guadalajara Open, donde buscará su primer trofeo de la WTA 500.

“Sí, se siente genial. Estoy muy feliz, porque hoy es mi primer día oficial dentro del top 10 y ya he recibido muchísimos mensajes. Lo estoy disfrutando, desde luego, después de todo el trabajo duro que hemos hecho, y estoy emocionada por lo que viene ahora dentro de este grupo”, declaró al respecto la mejor sembrada del torneo que se realiza en el Centro Panamericano de Tenis en Zapopan.

Marta Kostyuk, la favorita para coronarse en Guadalajara

Originaria de Kiev, Marta Kostyuk ha tenido una temporada fenomenal, con títulos en el WTA 1000 de Madrid y el WTA 250 de Rouen; finalista en el WTA 500 de Brisbane, semifinales en Roland Garros y Wimbledon, cuartos de final en el WTA 1000 de Cincinnati, octavos de final en el WTA 1000 de Toronto y en el US Open. Estos resultados la colocan como la máxima favorita para ganar su primer título categoría WTA 500 en la capital tapatía.

“Creo que, sin importar qué cabeza de serie sea, todas las chicas que están aquí, son grandes jugadoras. Lo único que intento esperar de mí misma es dar el 100 por ciento de lo que puedo y ver cómo se desarrolla todo, sin tener expectativas específicas para este torneo”, señaló la ucraniana que tendrá como rival en la segunda ronda a la estadounidense Taylor Townsend, reciente campeona de dobles del US Open.

¿Cómo le ha ido a Marta Kostyuk en Guadalajara?

Marta Kostyuk, poseedora de tres títulos profesionales WTA y campeona del Australian Open Junior 2017, ya sabe lo que es jugar en el Guadalajara Open.

En la edición de 2022 se despidió en segunda ronda al caer ante la griega María Sakkari y en 2023 fue eliminada por la letona Jelena Ostapenko, también en su segundo partido.

Marta Kostyuk llega al Guadalajara Open 2026 con más experiencia, sin lesiones, 100 por ciento físicamente, para tratar de coronarse en este torneo que es diferente y especial para ella, pues admitió que siempre se ha sentido apoyada por el público mexicano.

“Creo que lo que me gusta, es que es un poco diferente de todos los torneos en los que jugamos, porque se disputa en altura, y no tenemos muchos torneos así. Tengo grandes recuerdos: una vez jugué un torneo juvenil en altura, fue una experiencia genial, y aquí es igual. Además, me encantan los aficionados mexicanos. Creo que son muy apasionados y siempre me he sentido muy bienvenida aquí”, concluyó la tenista ucraniana.

EVG